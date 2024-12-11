- Büyüme
İşlemler:
1 549
Kârla kapanan işlemler:
596 (38.47%)
Zararla kapanan işlemler:
953 (61.52%)
En iyi işlem:
594.80 USD
En kötü işlem:
-690.13 USD
Brüt kâr:
4 005.73 USD (9 967 836 pips)
Brüt zarar:
-4 023.62 USD (11 444 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (265.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
882.79 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
64.66%
Maks. mevduat yükü:
28.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
737 (47.58%)
Satış işlemleri:
812 (52.42%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-12.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 444.47 USD (6)
Aylık büyüme:
-61.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.89 USD
Maksimum:
1 724.75 USD (63.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.72% (1 724.75 USD)
Varlığa göre:
60.63% (1 575.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1457
|XAUUSD
|60
|EURUSD
|12
|archived
|11
|GBPUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-264
|XAUUSD
|-735
|EURUSD
|-104
|archived
|1.1K
|GBPUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|XAUUSD
|-108K
|EURUSD
|-19K
|archived
|0
|GBPUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +594.80 USD
En kötü işlem: -690 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +265.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 49
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 10
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
982
USD
USD
47
92%
1 549
38%
65%
0.99
-0.01
USD
USD
64%
1:500