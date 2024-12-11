SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Royal Ace Project
Harry Irawan Chandra

Royal Ace Project

Harry Irawan Chandra
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 549
Kârla kapanan işlemler:
596 (38.47%)
Zararla kapanan işlemler:
953 (61.52%)
En iyi işlem:
594.80 USD
En kötü işlem:
-690.13 USD
Brüt kâr:
4 005.73 USD (9 967 836 pips)
Brüt zarar:
-4 023.62 USD (11 444 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (265.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
882.79 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
64.66%
Maks. mevduat yükü:
28.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
737 (47.58%)
Satış işlemleri:
812 (52.42%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
6.72 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-12.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 444.47 USD (6)
Aylık büyüme:
-61.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.89 USD
Maksimum:
1 724.75 USD (63.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.72% (1 724.75 USD)
Varlığa göre:
60.63% (1 575.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1457
XAUUSD 60
EURUSD 12
archived 11
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -264
XAUUSD -735
EURUSD -104
archived 1.1K
GBPUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.3M
XAUUSD -108K
EURUSD -19K
archived 0
GBPUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +594.80 USD
En kötü işlem: -690 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +265.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
Tickmill-Live05
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 10
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Alpari-Standard2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
162 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.24 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 02:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Royal Ace Project
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
982
USD
47
92%
1 549
38%
65%
0.99
-0.01
USD
64%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.