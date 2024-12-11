- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 549
Profit Trade:
596 (38.47%)
Loss Trade:
953 (61.52%)
Best Trade:
594.80 USD
Worst Trade:
-690.13 USD
Profitto lordo:
4 005.73 USD (9 967 836 pips)
Perdita lorda:
-4 023.62 USD (11 444 376 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (265.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
882.79 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
64.66%
Massimo carico di deposito:
28.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
737 (47.58%)
Short Trade:
812 (52.42%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-12.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 444.47 USD (6)
Crescita mensile:
-61.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.89 USD
Massimale:
1 724.75 USD (63.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.72% (1 724.75 USD)
Per equità:
60.63% (1 575.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1457
|XAUUSD
|60
|EURUSD
|12
|archived
|11
|GBPUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-264
|XAUUSD
|-735
|EURUSD
|-104
|archived
|1.1K
|GBPUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|XAUUSD
|-108K
|EURUSD
|-19K
|archived
|0
|GBPUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +594.80 USD
Worst Trade: -690 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +265.64 USD
Massima perdita consecutiva: -12.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 49
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 10
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
162 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
982
USD
USD
47
92%
1 549
38%
65%
0.99
-0.01
USD
USD
64%
1:500