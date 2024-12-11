SegnaliSezioni
Harry Irawan Chandra

Royal Ace Project

Harry Irawan Chandra
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 549
Profit Trade:
596 (38.47%)
Loss Trade:
953 (61.52%)
Best Trade:
594.80 USD
Worst Trade:
-690.13 USD
Profitto lordo:
4 005.73 USD (9 967 836 pips)
Perdita lorda:
-4 023.62 USD (11 444 376 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (265.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
882.79 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
64.66%
Massimo carico di deposito:
28.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
737 (47.58%)
Short Trade:
812 (52.42%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-12.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 444.47 USD (6)
Crescita mensile:
-61.17%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.89 USD
Massimale:
1 724.75 USD (63.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.72% (1 724.75 USD)
Per equità:
60.63% (1 575.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1457
XAUUSD 60
EURUSD 12
archived 11
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -264
XAUUSD -735
EURUSD -104
archived 1.1K
GBPUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.3M
XAUUSD -108K
EURUSD -19K
archived 0
GBPUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +594.80 USD
Worst Trade: -690 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +265.64 USD
Massima perdita consecutiva: -12.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
Tickmill-Live05
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 10
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Alpari-Standard2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
162 più
Non ci sono recensioni
2025.10.24 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 02:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
No swaps are charged on the signal account
