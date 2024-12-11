SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Royal Ace Project
Harry Irawan Chandra

Royal Ace Project

Harry Irawan Chandra
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -2%
FBS-Real-10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 549
Bénéfice trades:
596 (38.47%)
Perte trades:
953 (61.52%)
Meilleure transaction:
594.80 USD
Pire transaction:
-690.13 USD
Bénéfice brut:
4 005.73 USD (9 967 836 pips)
Perte brute:
-4 023.62 USD (11 444 376 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (265.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
882.79 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
64.66%
Charge de dépôt maximale:
28.18%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
737 (47.58%)
Courts trades:
812 (52.42%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
6.72 USD
Perte moyenne:
-4.22 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-12.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 444.47 USD (6)
Croissance mensuelle:
-61.17%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.89 USD
Maximal:
1 724.75 USD (63.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.72% (1 724.75 USD)
Par fonds propres:
60.63% (1 575.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1457
XAUUSD 60
EURUSD 12
archived 11
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -264
XAUUSD -735
EURUSD -104
archived 1.1K
GBPUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.3M
XAUUSD -108K
EURUSD -19K
archived 0
GBPUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +594.80 USD
Pire transaction: -690 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +265.64 USD
Perte consécutive maximale: -12.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
Tickmill-Live05
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 10
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Alpari-Standard2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
162 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 13:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 02:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Royal Ace Project
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
982
USD
47
92%
1 549
38%
65%
0.99
-0.01
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.