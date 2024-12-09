SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kalomang Funded EA
Lo Kok Fui

Kalomang Funded EA

Lo Kok Fui
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 50%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
155 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (24.76%)
En iyi işlem:
16.02 USD
En kötü işlem:
-8.42 USD
Brüt kâr:
350.60 USD (36 599 pips)
Brüt zarar:
-123.85 USD (14 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (39.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.32 USD (25)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
40.84%
Maks. mevduat yükü:
13.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.35
Alış işlemleri:
87 (42.23%)
Satış işlemleri:
119 (57.77%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.77 USD (4)
Aylık büyüme:
6.57%
Yıllık tahmin:
81.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.77 USD (2.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.39% (14.77 USD)
Varlığa göre:
27.42% (164.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 94
AUDNZD 68
AUDCAD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 109
AUDNZD 51
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 13K
AUDNZD 2.7K
AUDCAD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
GMI-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.58 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 16
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 40
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
1.58 × 12
ICMarkets-Live10
1.58 × 12
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
2.68 × 74
ICMarketsSC-Live03
3.80 × 191
VantageFXInternational-Live 2
4.06 × 89
PrimusMarkets-Live
4.07 × 14
KOT-Live2
4.33 × 12
VantageFXInternational-Live 8
4.34 × 95
ICMarketsSC-Live08
5.09 × 11
ICMarketsSC-Live15
5.33 × 188
13 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 03:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 14:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.14 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.04 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 06:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kalomang Funded EA
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
628
USD
41
100%
206
75%
41%
2.83
1.10
USD
27%
1:500
