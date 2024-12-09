- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
155 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (24.76%)
En iyi işlem:
16.02 USD
En kötü işlem:
-8.42 USD
Brüt kâr:
350.60 USD (36 599 pips)
Brüt zarar:
-123.85 USD (14 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (39.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.32 USD (25)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
40.84%
Maks. mevduat yükü:
13.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.35
Alış işlemleri:
87 (42.23%)
Satış işlemleri:
119 (57.77%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.77 USD (4)
Aylık büyüme:
6.57%
Yıllık tahmin:
81.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.77 USD (2.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.39% (14.77 USD)
Varlığa göre:
27.42% (164.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|68
|AUDCAD
|44
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|109
|AUDNZD
|51
|AUDCAD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|2.7K
|AUDCAD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.02 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +39.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 3
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
GMI-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.58 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live14
|0.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live22
|0.88 × 40
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live10
|1.58 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|2.68 × 74
|
ICMarketsSC-Live03
|3.80 × 191
|
VantageFXInternational-Live 2
|4.06 × 89
|
PrimusMarkets-Live
|4.07 × 14
|
KOT-Live2
|4.33 × 12
|
VantageFXInternational-Live 8
|4.34 × 95
|
ICMarketsSC-Live08
|5.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|5.33 × 188
İnceleme yok
