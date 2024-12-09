Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07 0.00 × 2 ICMarkets-Live24 0.00 × 3 SigmaPrimary-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 1 GMI-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live07 0.57 × 14 ICMarketsSC-Live16 0.58 × 19 ICMarketsSC-Live24 0.75 × 16 ICMarketsSC-Live14 0.78 × 60 ICMarketsSC-Live22 0.88 × 40 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 6 1.58 × 12 ICMarkets-Live10 1.58 × 12 Pepperstone-Edge11 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 2.68 × 74 ICMarketsSC-Live03 3.80 × 191 VantageFXInternational-Live 2 4.06 × 89 PrimusMarkets-Live 4.07 × 14 KOT-Live2 4.33 × 12 VantageFXInternational-Live 8 4.34 × 95 ICMarketsSC-Live08 5.09 × 11 ICMarketsSC-Live15 5.33 × 188 13 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou