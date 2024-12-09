SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kalomang Funded EA
Lo Kok Fui

Kalomang Funded EA

Lo Kok Fui
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 50%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
155 (75.24%)
Perte trades:
51 (24.76%)
Meilleure transaction:
16.02 USD
Pire transaction:
-8.42 USD
Bénéfice brut:
350.60 USD (36 599 pips)
Perte brute:
-123.85 USD (14 265 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (39.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.32 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
40.84%
Charge de dépôt maximale:
13.73%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
15.35
Longs trades:
87 (42.23%)
Courts trades:
119 (57.77%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
2.26 USD
Perte moyenne:
-2.43 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.77 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.69%
Prévision annuelle:
81.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.77 USD (2.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.39% (14.77 USD)
Par fonds propres:
27.42% (164.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 94
AUDNZD 68
AUDCAD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 109
AUDNZD 51
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 13K
AUDNZD 2.7K
AUDCAD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.02 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +39.32 USD
Perte consécutive maximale: -14.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
GMI-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.58 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 16
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 40
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
1.58 × 12
ICMarkets-Live10
1.58 × 12
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
2.68 × 74
ICMarketsSC-Live03
3.80 × 191
VantageFXInternational-Live 2
4.06 × 89
PrimusMarkets-Live
4.07 × 14
KOT-Live2
4.33 × 12
VantageFXInternational-Live 8
4.34 × 95
ICMarketsSC-Live08
5.09 × 11
ICMarketsSC-Live15
5.33 × 188
13 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 07:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 03:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 14:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.14 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.04 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 06:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kalomang Funded EA
30 USD par mois
50%
0
0
USD
628
USD
41
100%
206
75%
41%
2.83
1.10
USD
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.