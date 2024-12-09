SegnaliSezioni
Lo Kok Fui

Kalomang Funded EA

Lo Kok Fui
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 50%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
155 (75.24%)
Loss Trade:
51 (24.76%)
Best Trade:
16.02 USD
Worst Trade:
-8.42 USD
Profitto lordo:
350.60 USD (36 599 pips)
Perdita lorda:
-123.85 USD (14 265 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (39.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.32 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
40.84%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.35
Long Trade:
87 (42.23%)
Short Trade:
119 (57.77%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.77 USD (4)
Crescita mensile:
6.69%
Previsione annuale:
81.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.77 USD (2.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.39% (14.77 USD)
Per equità:
27.42% (164.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 94
AUDNZD 68
AUDCAD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 109
AUDNZD 51
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 13K
AUDNZD 2.7K
AUDCAD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.02 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +39.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
GMI-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.58 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 16
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 40
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
1.58 × 12
ICMarkets-Live10
1.58 × 12
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
2.68 × 74
ICMarketsSC-Live03
3.80 × 191
VantageFXInternational-Live 2
4.06 × 89
PrimusMarkets-Live
4.07 × 14
KOT-Live2
4.33 × 12
VantageFXInternational-Live 8
4.34 × 95
ICMarketsSC-Live08
5.09 × 11
ICMarketsSC-Live15
5.33 × 188
13 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kalomang Funded EA
30USD al mese
50%
0
0
USD
628
USD
41
100%
206
75%
41%
2.83
1.10
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.