- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
155 (75.24%)
Loss Trade:
51 (24.76%)
Best Trade:
16.02 USD
Worst Trade:
-8.42 USD
Profitto lordo:
350.60 USD (36 599 pips)
Perdita lorda:
-123.85 USD (14 265 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (39.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.32 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
40.84%
Massimo carico di deposito:
13.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.35
Long Trade:
87 (42.23%)
Short Trade:
119 (57.77%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-2.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.77 USD (4)
Crescita mensile:
6.69%
Previsione annuale:
81.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.77 USD (2.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.39% (14.77 USD)
Per equità:
27.42% (164.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|94
|AUDNZD
|68
|AUDCAD
|44
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|109
|AUDNZD
|51
|AUDCAD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|2.7K
|AUDCAD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.02 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +39.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 3
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
GMI-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.58 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live14
|0.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live22
|0.88 × 40
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live10
|1.58 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|2.68 × 74
|
ICMarketsSC-Live03
|3.80 × 191
|
VantageFXInternational-Live 2
|4.06 × 89
|
PrimusMarkets-Live
|4.07 × 14
|
KOT-Live2
|4.33 × 12
|
VantageFXInternational-Live 8
|4.34 × 95
|
ICMarketsSC-Live08
|5.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|5.33 × 188
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
50%
0
0
USD
USD
628
USD
USD
41
100%
206
75%
41%
2.83
1.10
USD
USD
27%
1:500