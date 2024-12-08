SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rapadura
Luan Gomes Da Silva Gavileviciute

Rapadura

Luan Gomes Da Silva Gavileviciute
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 345%
ICMarkets-Live16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
833 (65.48%)
Zararla kapanan işlemler:
439 (34.51%)
En iyi işlem:
18.31 USD
En kötü işlem:
-32.59 USD
Brüt kâr:
1 465.58 USD (359 601 pips)
Brüt zarar:
-1 121.81 USD (421 491 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (22.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.88 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
56.49%
Maks. mevduat yükü:
91.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.23
Alış işlemleri:
607 (47.72%)
Satış işlemleri:
665 (52.28%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-2.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-13.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.68 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.58%
Yıllık tahmin:
-19.18%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.22 USD
Maksimum:
106.43 USD (34.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.66% (105.99 USD)
Varlığa göre:
80.78% (85.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 61
AUDCAD 60
GBPJPY 58
GBPNZD 57
GBPAUD 55
NZDJPY 53
AUDUSD 53
AUDNZD 51
AUDCHF 49
EURJPY 47
EURAUD 46
AUDJPY 46
USDCAD 45
NZDUSD 44
CHFJPY 43
GBPUSD 42
NZDCHF 41
USDCHF 40
EURGBP 38
CADJPY 37
GBPCHF 37
EURNZD 36
NZDCAD 35
GBPCAD 34
EURUSD 34
EURCHF 28
XAUUSD 28
CADCHF 25
BTCUSD 25
EURCAD 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -46
AUDCAD 5
GBPJPY 54
GBPNZD 32
GBPAUD 51
NZDJPY 27
AUDUSD 10
AUDNZD 1
AUDCHF 17
EURJPY 20
EURAUD 21
AUDJPY 21
USDCAD 18
NZDUSD 8
CHFJPY 19
GBPUSD 15
NZDCHF 15
USDCHF -15
EURGBP -7
CADJPY 18
GBPCHF 7
EURNZD 19
NZDCAD 18
GBPCAD 21
EURUSD -21
EURCHF 14
XAUUSD 3
CADCHF 7
BTCUSD -13
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -6.6K
AUDCAD 668
GBPJPY 6.7K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 8.2K
NZDJPY 4.1K
AUDUSD 1K
AUDNZD 164
AUDCHF 1.4K
EURJPY 3.2K
EURAUD 3.4K
AUDJPY 3.3K
USDCAD 3.3K
NZDUSD 898
CHFJPY 2.9K
GBPUSD 1.6K
NZDCHF 1.3K
USDCHF -1K
EURGBP -458
CADJPY 2.7K
GBPCHF 599
EURNZD 3.3K
NZDCAD 2.5K
GBPCAD 3K
EURUSD -2.1K
EURCHF 1.2K
XAUUSD 1.5K
CADCHF 637
BTCUSD -115K
EURCAD 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.31 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +22.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real14
0.00 × 4
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Exness-Real3
0.38 × 454
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 1136
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.53 × 58
ICMarkets-Live06
0.55 × 8500
ICMarkets-Live11
0.62 × 552
ICMarketsSC-Live03
0.65 × 1224
Axi-US03-Demo
0.70 × 10
ICMarkets-Live05
0.76 × 1270
ICMarkets-Live01
0.78 × 960
MYFXMarkets-US09-Live
0.79 × 96
VantageFXInternational-Live 7
0.82 × 11
ICMarkets-Live22
0.83 × 960
ICMarketsEU-Live17
0.84 × 79
YuloTrading-Live
0.92 × 139
ICMarkets-Live10
0.94 × 1994
ICMarkets-Live08
0.97 × 2799
ICMarketsSC-Live09
0.99 × 1588
ICMarkets-Live14
0.99 × 1165
OpenInvestments-LiveUK
1.00 × 6
JMFinancial2-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 3811
ICMarkets-Live15
1.05 × 2558
336 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 06:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rapadura
Ayda 30 USD
345%
0
0
USD
232
USD
42
80%
1 272
65%
56%
1.30
0.27
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.