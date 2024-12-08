- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
833 (65.48%)
Zararla kapanan işlemler:
439 (34.51%)
En iyi işlem:
18.31 USD
En kötü işlem:
-32.59 USD
Brüt kâr:
1 465.58 USD (359 601 pips)
Brüt zarar:
-1 121.81 USD (421 491 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (22.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.88 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
56.49%
Maks. mevduat yükü:
91.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.23
Alış işlemleri:
607 (47.72%)
Satış işlemleri:
665 (52.28%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-2.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-13.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.68 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.58%
Yıllık tahmin:
-19.18%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.22 USD
Maksimum:
106.43 USD (34.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.66% (105.99 USD)
Varlığa göre:
80.78% (85.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|61
|AUDCAD
|60
|GBPJPY
|58
|GBPNZD
|57
|GBPAUD
|55
|NZDJPY
|53
|AUDUSD
|53
|AUDNZD
|51
|AUDCHF
|49
|EURJPY
|47
|EURAUD
|46
|AUDJPY
|46
|USDCAD
|45
|NZDUSD
|44
|CHFJPY
|43
|GBPUSD
|42
|NZDCHF
|41
|USDCHF
|40
|EURGBP
|38
|CADJPY
|37
|GBPCHF
|37
|EURNZD
|36
|NZDCAD
|35
|GBPCAD
|34
|EURUSD
|34
|EURCHF
|28
|XAUUSD
|28
|CADCHF
|25
|BTCUSD
|25
|EURCAD
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-46
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|54
|GBPNZD
|32
|GBPAUD
|51
|NZDJPY
|27
|AUDUSD
|10
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|17
|EURJPY
|20
|EURAUD
|21
|AUDJPY
|21
|USDCAD
|18
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|19
|GBPUSD
|15
|NZDCHF
|15
|USDCHF
|-15
|EURGBP
|-7
|CADJPY
|18
|GBPCHF
|7
|EURNZD
|19
|NZDCAD
|18
|GBPCAD
|21
|EURUSD
|-21
|EURCHF
|14
|XAUUSD
|3
|CADCHF
|7
|BTCUSD
|-13
|EURCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-6.6K
|AUDCAD
|668
|GBPJPY
|6.7K
|GBPNZD
|5.6K
|GBPAUD
|8.2K
|NZDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|1K
|AUDNZD
|164
|AUDCHF
|1.4K
|EURJPY
|3.2K
|EURAUD
|3.4K
|AUDJPY
|3.3K
|USDCAD
|3.3K
|NZDUSD
|898
|CHFJPY
|2.9K
|GBPUSD
|1.6K
|NZDCHF
|1.3K
|USDCHF
|-1K
|EURGBP
|-458
|CADJPY
|2.7K
|GBPCHF
|599
|EURNZD
|3.3K
|NZDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|EURCHF
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|CADCHF
|637
|BTCUSD
|-115K
|EURCAD
|604
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.31 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +22.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real14
|0.00 × 4
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.38 × 454
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 1136
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.53 × 58
|
ICMarkets-Live06
|0.55 × 8500
|
ICMarkets-Live11
|0.62 × 552
|
ICMarketsSC-Live03
|0.65 × 1224
|
Axi-US03-Demo
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.76 × 1270
|
ICMarkets-Live01
|0.78 × 960
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.79 × 96
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.82 × 11
|
ICMarkets-Live22
|0.83 × 960
|
ICMarketsEU-Live17
|0.84 × 79
|
YuloTrading-Live
|0.92 × 139
|
ICMarkets-Live10
|0.94 × 1994
|
ICMarkets-Live08
|0.97 × 2799
|
ICMarketsSC-Live09
|0.99 × 1588
|
ICMarkets-Live14
|0.99 × 1165
|
OpenInvestments-LiveUK
|1.00 × 6
|
JMFinancial2-Live
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.01 × 3811
|
ICMarkets-Live15
|1.05 × 2558
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
345%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
42
80%
1 272
65%
56%
1.30
0.27
USD
USD
81%
1:500