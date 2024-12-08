SegnaliSezioni
Luan Gomes Da Silva Gavileviciute

Rapadura

Luan Gomes Da Silva Gavileviciute
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 345%
ICMarkets-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 272
Profit Trade:
833 (65.48%)
Loss Trade:
439 (34.51%)
Best Trade:
18.31 USD
Worst Trade:
-32.59 USD
Profitto lordo:
1 465.58 USD (359 601 pips)
Perdita lorda:
-1 121.81 USD (421 491 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (22.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.88 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
56.49%
Massimo carico di deposito:
91.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.23
Long Trade:
607 (47.72%)
Short Trade:
665 (52.28%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-13.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.68 USD (7)
Crescita mensile:
-1.58%
Previsione annuale:
-19.18%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.22 USD
Massimale:
106.43 USD (34.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.66% (105.99 USD)
Per equità:
80.78% (85.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 61
AUDCAD 60
GBPJPY 58
GBPNZD 57
GBPAUD 55
NZDJPY 53
AUDUSD 53
AUDNZD 51
AUDCHF 49
EURJPY 47
EURAUD 46
AUDJPY 46
USDCAD 45
NZDUSD 44
CHFJPY 43
GBPUSD 42
NZDCHF 41
USDCHF 40
EURGBP 38
CADJPY 37
GBPCHF 37
EURNZD 36
NZDCAD 35
GBPCAD 34
EURUSD 34
EURCHF 28
XAUUSD 28
CADCHF 25
BTCUSD 25
EURCAD 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -46
AUDCAD 5
GBPJPY 54
GBPNZD 32
GBPAUD 51
NZDJPY 27
AUDUSD 10
AUDNZD 1
AUDCHF 17
EURJPY 20
EURAUD 21
AUDJPY 21
USDCAD 18
NZDUSD 8
CHFJPY 19
GBPUSD 15
NZDCHF 15
USDCHF -15
EURGBP -7
CADJPY 18
GBPCHF 7
EURNZD 19
NZDCAD 18
GBPCAD 21
EURUSD -21
EURCHF 14
XAUUSD 3
CADCHF 7
BTCUSD -13
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -6.6K
AUDCAD 668
GBPJPY 6.7K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 8.2K
NZDJPY 4.1K
AUDUSD 1K
AUDNZD 164
AUDCHF 1.4K
EURJPY 3.2K
EURAUD 3.4K
AUDJPY 3.3K
USDCAD 3.3K
NZDUSD 898
CHFJPY 2.9K
GBPUSD 1.6K
NZDCHF 1.3K
USDCHF -1K
EURGBP -458
CADJPY 2.7K
GBPCHF 599
EURNZD 3.3K
NZDCAD 2.5K
GBPCAD 3K
EURUSD -2.1K
EURCHF 1.2K
XAUUSD 1.5K
CADCHF 637
BTCUSD -115K
EURCAD 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.31 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +22.88 USD
Massima perdita consecutiva: -13.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real14
0.00 × 4
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Exness-Real3
0.38 × 454
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 1136
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.53 × 58
ICMarkets-Live06
0.55 × 8500
ICMarkets-Live11
0.62 × 552
ICMarketsSC-Live03
0.65 × 1224
Axi-US03-Demo
0.70 × 10
ICMarkets-Live05
0.76 × 1270
ICMarkets-Live01
0.78 × 960
MYFXMarkets-US09-Live
0.79 × 96
VantageFXInternational-Live 7
0.82 × 11
ICMarkets-Live22
0.83 × 960
ICMarketsEU-Live17
0.84 × 79
YuloTrading-Live
0.92 × 139
ICMarkets-Live10
0.94 × 1994
ICMarkets-Live08
0.97 × 2799
ICMarketsSC-Live09
0.99 × 1588
ICMarkets-Live14
0.99 × 1165
OpenInvestments-LiveUK
1.00 × 6
JMFinancial2-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 3811
ICMarkets-Live15
1.05 × 2558
Non ci sono recensioni
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 06:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rapadura
30USD al mese
345%
0
0
USD
232
USD
42
80%
1 272
65%
56%
1.30
0.27
USD
81%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.