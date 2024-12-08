- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 272
Profit Trade:
833 (65.48%)
Loss Trade:
439 (34.51%)
Best Trade:
18.31 USD
Worst Trade:
-32.59 USD
Profitto lordo:
1 465.58 USD (359 601 pips)
Perdita lorda:
-1 121.81 USD (421 491 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (22.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.88 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
56.49%
Massimo carico di deposito:
91.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.23
Long Trade:
607 (47.72%)
Short Trade:
665 (52.28%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-2.56 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-13.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.68 USD (7)
Crescita mensile:
-1.58%
Previsione annuale:
-19.18%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.22 USD
Massimale:
106.43 USD (34.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.66% (105.99 USD)
Per equità:
80.78% (85.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|61
|AUDCAD
|60
|GBPJPY
|58
|GBPNZD
|57
|GBPAUD
|55
|NZDJPY
|53
|AUDUSD
|53
|AUDNZD
|51
|AUDCHF
|49
|EURJPY
|47
|EURAUD
|46
|AUDJPY
|46
|USDCAD
|45
|NZDUSD
|44
|CHFJPY
|43
|GBPUSD
|42
|NZDCHF
|41
|USDCHF
|40
|EURGBP
|38
|CADJPY
|37
|GBPCHF
|37
|EURNZD
|36
|NZDCAD
|35
|GBPCAD
|34
|EURUSD
|34
|EURCHF
|28
|XAUUSD
|28
|CADCHF
|25
|BTCUSD
|25
|EURCAD
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-46
|AUDCAD
|5
|GBPJPY
|54
|GBPNZD
|32
|GBPAUD
|51
|NZDJPY
|27
|AUDUSD
|10
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|17
|EURJPY
|20
|EURAUD
|21
|AUDJPY
|21
|USDCAD
|18
|NZDUSD
|8
|CHFJPY
|19
|GBPUSD
|15
|NZDCHF
|15
|USDCHF
|-15
|EURGBP
|-7
|CADJPY
|18
|GBPCHF
|7
|EURNZD
|19
|NZDCAD
|18
|GBPCAD
|21
|EURUSD
|-21
|EURCHF
|14
|XAUUSD
|3
|CADCHF
|7
|BTCUSD
|-13
|EURCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-6.6K
|AUDCAD
|668
|GBPJPY
|6.7K
|GBPNZD
|5.6K
|GBPAUD
|8.2K
|NZDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|1K
|AUDNZD
|164
|AUDCHF
|1.4K
|EURJPY
|3.2K
|EURAUD
|3.4K
|AUDJPY
|3.3K
|USDCAD
|3.3K
|NZDUSD
|898
|CHFJPY
|2.9K
|GBPUSD
|1.6K
|NZDCHF
|1.3K
|USDCHF
|-1K
|EURGBP
|-458
|CADJPY
|2.7K
|GBPCHF
|599
|EURNZD
|3.3K
|NZDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|EURCHF
|1.2K
|XAUUSD
|1.5K
|CADCHF
|637
|BTCUSD
|-115K
|EURCAD
|604
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.31 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +22.88 USD
Massima perdita consecutiva: -13.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real14
|0.00 × 4
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.38 × 454
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 1136
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.53 × 58
|
ICMarkets-Live06
|0.55 × 8500
|
ICMarkets-Live11
|0.62 × 552
|
ICMarketsSC-Live03
|0.65 × 1224
|
Axi-US03-Demo
|0.70 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.76 × 1270
|
ICMarkets-Live01
|0.78 × 960
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.79 × 96
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.82 × 11
|
ICMarkets-Live22
|0.83 × 960
|
ICMarketsEU-Live17
|0.84 × 79
|
YuloTrading-Live
|0.92 × 139
|
ICMarkets-Live10
|0.94 × 1994
|
ICMarkets-Live08
|0.97 × 2799
|
ICMarketsSC-Live09
|0.99 × 1588
|
ICMarkets-Live14
|0.99 × 1165
|
OpenInvestments-LiveUK
|1.00 × 6
|
JMFinancial2-Live
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|1.01 × 3811
|
ICMarkets-Live15
|1.05 × 2558
336 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
345%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
42
80%
1 272
65%
56%
1.30
0.27
USD
USD
81%
1:500