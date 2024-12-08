Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real14 0.00 × 4 LiteFinance-Classic2.com 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 Exness-Real3 0.38 × 454 ICMarketsSC-Live08 0.45 × 1136 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.53 × 58 ICMarkets-Live06 0.55 × 8500 ICMarkets-Live11 0.62 × 552 ICMarketsSC-Live03 0.65 × 1224 Axi-US03-Demo 0.70 × 10 ICMarkets-Live05 0.76 × 1270 ICMarkets-Live01 0.78 × 960 MYFXMarkets-US09-Live 0.79 × 96 VantageFXInternational-Live 7 0.82 × 11 ICMarkets-Live22 0.83 × 960 ICMarketsEU-Live17 0.84 × 79 YuloTrading-Live 0.92 × 139 ICMarkets-Live10 0.94 × 1994 ICMarkets-Live08 0.97 × 2799 ICMarketsSC-Live09 0.99 × 1588 ICMarkets-Live14 0.99 × 1165 OpenInvestments-LiveUK 1.00 × 6 JMFinancial2-Live 1.00 × 8 ICMarketsSC-Live11 1.01 × 3811 ICMarkets-Live15 1.05 × 2558 336 plus...