Luan Gomes Da Silva Gavileviciute

Rapadura

Luan Gomes Da Silva Gavileviciute
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 345%
ICMarkets-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 272
Bénéfice trades:
833 (65.48%)
Perte trades:
439 (34.51%)
Meilleure transaction:
18.31 USD
Pire transaction:
-32.59 USD
Bénéfice brut:
1 465.58 USD (359 601 pips)
Perte brute:
-1 121.81 USD (421 491 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (22.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.88 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
56.49%
Charge de dépôt maximale:
91.29%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.23
Longs trades:
607 (47.72%)
Courts trades:
665 (52.28%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-2.56 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-13.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.68 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.58%
Prévision annuelle:
-19.18%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.22 USD
Maximal:
106.43 USD (34.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.66% (105.99 USD)
Par fonds propres:
80.78% (85.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 61
AUDCAD 60
GBPJPY 58
GBPNZD 57
GBPAUD 55
NZDJPY 53
AUDUSD 53
AUDNZD 51
AUDCHF 49
EURJPY 47
EURAUD 46
AUDJPY 46
USDCAD 45
NZDUSD 44
CHFJPY 43
GBPUSD 42
NZDCHF 41
USDCHF 40
EURGBP 38
CADJPY 37
GBPCHF 37
EURNZD 36
NZDCAD 35
GBPCAD 34
EURUSD 34
EURCHF 28
XAUUSD 28
CADCHF 25
BTCUSD 25
EURCAD 24
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -46
AUDCAD 5
GBPJPY 54
GBPNZD 32
GBPAUD 51
NZDJPY 27
AUDUSD 10
AUDNZD 1
AUDCHF 17
EURJPY 20
EURAUD 21
AUDJPY 21
USDCAD 18
NZDUSD 8
CHFJPY 19
GBPUSD 15
NZDCHF 15
USDCHF -15
EURGBP -7
CADJPY 18
GBPCHF 7
EURNZD 19
NZDCAD 18
GBPCAD 21
EURUSD -21
EURCHF 14
XAUUSD 3
CADCHF 7
BTCUSD -13
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -6.6K
AUDCAD 668
GBPJPY 6.7K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 8.2K
NZDJPY 4.1K
AUDUSD 1K
AUDNZD 164
AUDCHF 1.4K
EURJPY 3.2K
EURAUD 3.4K
AUDJPY 3.3K
USDCAD 3.3K
NZDUSD 898
CHFJPY 2.9K
GBPUSD 1.6K
NZDCHF 1.3K
USDCHF -1K
EURGBP -458
CADJPY 2.7K
GBPCHF 599
EURNZD 3.3K
NZDCAD 2.5K
GBPCAD 3K
EURUSD -2.1K
EURCHF 1.2K
XAUUSD 1.5K
CADCHF 637
BTCUSD -115K
EURCAD 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.31 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +22.88 USD
Perte consécutive maximale: -13.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real14
0.00 × 4
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Exness-Real3
0.38 × 454
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 1136
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.53 × 58
ICMarkets-Live06
0.55 × 8500
ICMarkets-Live11
0.62 × 552
ICMarketsSC-Live03
0.65 × 1224
Axi-US03-Demo
0.70 × 10
ICMarkets-Live05
0.76 × 1270
ICMarkets-Live01
0.78 × 960
MYFXMarkets-US09-Live
0.79 × 96
VantageFXInternational-Live 7
0.82 × 11
ICMarkets-Live22
0.83 × 960
ICMarketsEU-Live17
0.84 × 79
YuloTrading-Live
0.92 × 139
ICMarkets-Live10
0.94 × 1994
ICMarkets-Live08
0.97 × 2799
ICMarketsSC-Live09
0.99 × 1588
ICMarkets-Live14
0.99 × 1165
OpenInvestments-LiveUK
1.00 × 6
JMFinancial2-Live
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 3811
ICMarkets-Live15
1.05 × 2558
336 plus...
Aucun avis
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 06:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 13:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
A large drawdown may occur on the account again
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.