Quang Dong Vo

TIGER TRADER

Quang Dong Vo
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 169%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
32 (41.55%)
Perte trades:
45 (58.44%)
Meilleure transaction:
307.48 USD
Pire transaction:
-64.27 USD
Bénéfice brut:
1 969.54 USD (5 220 415 pips)
Perte brute:
-926.28 USD (4 145 414 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (197.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
471.19 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
84.27%
Charge de dépôt maximale:
9.08%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
4.10
Longs trades:
77 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
13.55 USD
Bénéfice moyen:
61.55 USD
Perte moyenne:
-20.58 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-147.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-175.72 USD (5)
Croissance mensuelle:
18.46%
Prévision annuelle:
223.97%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.58 USD
Maximal:
254.29 USD (32.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.00% (254.29 USD)
Par fonds propres:
41.29% (332.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDm 25
BTCUSDm 21
XAUUSDm 19
GBPJPYm 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDm 200
BTCUSDm 80
XAUUSDm 861
GBPJPYm -98
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDm 191K
BTCUSDm 142K
XAUUSDm 746K
GBPJPYm -4.6K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +307.48 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +197.69 USD
Perte consécutive maximale: -147.94 USD

Aucun avis
2025.09.17 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 17:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 21:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TIGER TRADER
30 USD par mois
169%
0
0
USD
1K
USD
41
93%
77
41%
84%
2.12
13.55
USD
41%
1:200
