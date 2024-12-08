SegnaliSezioni
Quang Dong Vo

TIGER TRADER

Quang Dong Vo
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 169%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
32 (41.55%)
Loss Trade:
45 (58.44%)
Best Trade:
307.48 USD
Worst Trade:
-64.27 USD
Profitto lordo:
1 969.54 USD (5 220 415 pips)
Perdita lorda:
-926.28 USD (4 145 414 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (197.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
471.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
84.27%
Massimo carico di deposito:
9.08%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
77 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
13.55 USD
Profitto medio:
61.55 USD
Perdita media:
-20.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-147.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.72 USD (5)
Crescita mensile:
18.46%
Previsione annuale:
223.97%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.58 USD
Massimale:
254.29 USD (32.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.00% (254.29 USD)
Per equità:
41.29% (332.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 25
BTCUSDm 21
XAUUSDm 19
GBPJPYm 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm 200
BTCUSDm 80
XAUUSDm 861
GBPJPYm -98
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm 191K
BTCUSDm 142K
XAUUSDm 746K
GBPJPYm -4.6K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +307.48 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +197.69 USD
Massima perdita consecutiva: -147.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 17:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.12 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 21:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.09 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
