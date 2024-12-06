SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blackbox Ryan Exam Live Signal 2
Meng Ian Lei

Blackbox Ryan Exam Live Signal 2

Meng Ian Lei
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 233
Kârla kapanan işlemler:
2 838 (67.04%)
Zararla kapanan işlemler:
1 395 (32.96%)
En iyi işlem:
1 868.37 USD
En kötü işlem:
-2 203.61 USD
Brüt kâr:
113 097.63 USD (794 652 pips)
Brüt zarar:
-97 532.53 USD (611 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (498.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 979.89 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
79.19%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
2 291 (54.12%)
Satış işlemleri:
1 942 (45.88%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
3.68 USD
Ortalama kâr:
39.85 USD
Ortalama zarar:
-69.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-876.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 203.61 USD (1)
Aylık büyüme:
4.07%
Yıllık tahmin:
51.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 811.85 USD
Maksimum:
9 929.96 USD (9.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.72% (9 929.96 USD)
Varlığa göre:
2.92% (2 712.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2354
XAUUSD 943
USDJPY 493
GBPUSD 281
EURJPY 62
GBPJPY 61
NZDJPY 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6K
XAUUSD 12K
USDJPY 1.3K
GBPUSD -2.9K
EURJPY -957
GBPJPY 27
NZDJPY 34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 84K
XAUUSD 62K
USDJPY 51K
GBPUSD -7.4K
EURJPY -6.2K
GBPJPY 681
NZDJPY 247
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 868.37 USD
En kötü işlem: -2 204 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +498.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -876.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.05.22 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 16:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.10 01:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.06 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 15:28
Share of trading days is too low
2024.12.06 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.06 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.06 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.06 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blackbox Ryan Exam Live Signal 2
Ayda 100 USD
16%
0
0
USD
116K
USD
43
100%
4 233
67%
99%
1.15
3.68
USD
10%
1:200
