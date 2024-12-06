SegnaliSezioni
Meng Ian Lei

Blackbox Ryan Exam Live Signal 2

Meng Ian Lei
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 16%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 233
Profit Trade:
2 838 (67.04%)
Loss Trade:
1 395 (32.96%)
Best Trade:
1 868.37 USD
Worst Trade:
-2 203.61 USD
Profitto lordo:
113 097.63 USD (794 652 pips)
Perdita lorda:
-97 532.53 USD (611 660 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (498.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 979.89 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
79.19%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
2 291 (54.12%)
Short Trade:
1 942 (45.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
39.85 USD
Perdita media:
-69.92 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-876.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 203.61 USD (1)
Crescita mensile:
4.72%
Previsione annuale:
58.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 811.85 USD
Massimale:
9 929.96 USD (9.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (9 929.96 USD)
Per equità:
2.92% (2 712.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2354
XAUUSD 943
USDJPY 493
GBPUSD 281
EURJPY 62
GBPJPY 61
NZDJPY 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6K
XAUUSD 12K
USDJPY 1.3K
GBPUSD -2.9K
EURJPY -957
GBPJPY 27
NZDJPY 34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 84K
XAUUSD 62K
USDJPY 51K
GBPUSD -7.4K
EURJPY -6.2K
GBPJPY 681
NZDJPY 247
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 868.37 USD
Worst Trade: -2 204 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +498.50 USD
Massima perdita consecutiva: -876.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Hi
Non ci sono recensioni
2025.05.22 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 16:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.10 01:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.06 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 15:28
Share of trading days is too low
2024.12.06 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.06 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.06 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.06 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
