- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 233
Profit Trade:
2 838 (67.04%)
Loss Trade:
1 395 (32.96%)
Best Trade:
1 868.37 USD
Worst Trade:
-2 203.61 USD
Profitto lordo:
113 097.63 USD (794 652 pips)
Perdita lorda:
-97 532.53 USD (611 660 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (498.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 979.89 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
79.19%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
2 291 (54.12%)
Short Trade:
1 942 (45.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
39.85 USD
Perdita media:
-69.92 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-876.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 203.61 USD (1)
Crescita mensile:
4.72%
Previsione annuale:
58.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 811.85 USD
Massimale:
9 929.96 USD (9.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (9 929.96 USD)
Per equità:
2.92% (2 712.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2354
|XAUUSD
|943
|USDJPY
|493
|GBPUSD
|281
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|61
|NZDJPY
|39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6K
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|1.3K
|GBPUSD
|-2.9K
|EURJPY
|-957
|GBPJPY
|27
|NZDJPY
|34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|84K
|XAUUSD
|62K
|USDJPY
|51K
|GBPUSD
|-7.4K
|EURJPY
|-6.2K
|GBPJPY
|681
|NZDJPY
|247
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 868.37 USD
Worst Trade: -2 204 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +498.50 USD
Massima perdita consecutiva: -876.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
16%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
43
100%
4 233
67%
99%
1.15
3.68
USD
USD
10%
1:200