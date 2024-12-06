SignauxSections
Meng Ian Lei

Blackbox Ryan Exam Live Signal 2

Meng Ian Lei
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 231
Bénéfice trades:
2 838 (67.07%)
Perte trades:
1 393 (32.92%)
Meilleure transaction:
1 868.37 USD
Pire transaction:
-2 203.61 USD
Bénéfice brut:
113 097.63 USD (794 652 pips)
Perte brute:
-97 429.71 USD (611 168 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (498.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 979.89 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.98%
Charge de dépôt maximale:
79.19%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
2 290 (54.12%)
Courts trades:
1 941 (45.88%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
3.70 USD
Bénéfice moyen:
39.85 USD
Perte moyenne:
-69.94 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-876.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 203.61 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.47%
Prévision annuelle:
54.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 811.85 USD
Maximal:
9 929.96 USD (9.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.72% (9 929.96 USD)
Par fonds propres:
2.92% (2 712.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2354
XAUUSD 943
USDJPY 492
GBPUSD 281
EURJPY 62
GBPJPY 60
NZDJPY 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6K
XAUUSD 12K
USDJPY 1.3K
GBPUSD -2.9K
EURJPY -957
GBPJPY 67
NZDJPY 34
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 84K
XAUUSD 62K
USDJPY 51K
GBPUSD -7.4K
EURJPY -6.2K
GBPJPY 946
NZDJPY 247
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 868.37 USD
Pire transaction: -2 204 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +498.50 USD
Perte consécutive maximale: -876.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Hi
Aucun avis
2025.05.22 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 16:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.10 01:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.06 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 15:28
Share of trading days is too low
2024.12.06 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.06 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.06 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.06 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
