Remi Patrice Westeel

Velocity Intensive

Remi Patrice Westeel
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 85%
PUPrime-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 390
Kârla kapanan işlemler:
1 793 (75.02%)
Zararla kapanan işlemler:
597 (24.98%)
En iyi işlem:
11 287.93 EUR
En kötü işlem:
-3 903.47 EUR
Brüt kâr:
80 472.13 EUR (249 285 pips)
Brüt zarar:
-62 905.24 EUR (238 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (21.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14 468.78 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
86.41%
Maks. mevduat yükü:
36.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
1 160 (48.54%)
Satış işlemleri:
1 230 (51.46%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
7.35 EUR
Ortalama kâr:
44.88 EUR
Ortalama zarar:
-105.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-9 991.25 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-13 858.51 EUR (7)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
29.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 135.61 EUR
Maksimum:
13 865.81 EUR (135.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.10% (10 173.47 EUR)
Varlığa göre:
69.43% (12 672.33 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.s 353
EURUSD.s 344
USDCAD.s 324
AUDUSD.s 305
AUDCAD.s 278
NZDCAD.s 271
USDCHF.s 239
EURCAD.s 144
AUDCHF.s 132
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.s 2.7K
EURUSD.s 4.8K
USDCAD.s 2.4K
AUDUSD.s 5.7K
AUDCAD.s -4K
NZDCAD.s 3.6K
USDCHF.s 1.9K
EURCAD.s 2.3K
AUDCHF.s 590
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.s 11K
EURUSD.s -3.8K
USDCAD.s -12K
AUDUSD.s 7.4K
AUDCAD.s -4.6K
NZDCAD.s 5.8K
USDCHF.s -1.6K
EURCAD.s 3.8K
AUDCHF.s 4.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 287.93 EUR
En kötü işlem: -3 903 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +21.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9 991.25 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.

Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s


https://t.me/VelocityInvestments

İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.