- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|353
|EURUSD.s
|344
|USDCAD.s
|324
|AUDUSD.s
|305
|AUDCAD.s
|278
|NZDCAD.s
|271
|USDCHF.s
|239
|EURCAD.s
|144
|AUDCHF.s
|132
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD.s
|2.7K
|EURUSD.s
|4.8K
|USDCAD.s
|2.4K
|AUDUSD.s
|5.7K
|AUDCAD.s
|-4K
|NZDCAD.s
|3.6K
|USDCHF.s
|1.9K
|EURCAD.s
|2.3K
|AUDCHF.s
|590
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD.s
|11K
|EURUSD.s
|-3.8K
|USDCAD.s
|-12K
|AUDUSD.s
|7.4K
|AUDCAD.s
|-4.6K
|NZDCAD.s
|5.8K
|USDCHF.s
|-1.6K
|EURCAD.s
|3.8K
|AUDCHF.s
|4.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.
Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s
USD
EUR
EUR