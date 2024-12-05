- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|353
|EURUSD.s
|344
|USDCAD.s
|324
|AUDUSD.s
|305
|AUDCAD.s
|278
|NZDCAD.s
|271
|USDCHF.s
|239
|EURCAD.s
|144
|AUDCHF.s
|132
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD.s
|2.7K
|EURUSD.s
|4.8K
|USDCAD.s
|2.4K
|AUDUSD.s
|5.7K
|AUDCAD.s
|-4K
|NZDCAD.s
|3.6K
|USDCHF.s
|1.9K
|EURCAD.s
|2.3K
|AUDCHF.s
|590
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD.s
|11K
|EURUSD.s
|-3.8K
|USDCAD.s
|-12K
|AUDUSD.s
|7.4K
|AUDCAD.s
|-4.6K
|NZDCAD.s
|5.8K
|USDCHF.s
|-1.6K
|EURCAD.s
|3.8K
|AUDCHF.s
|4.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.
Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s
