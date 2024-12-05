SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Velocity Intensive
Remi Patrice Westeel

Velocity Intensive

Remi Patrice Westeel
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 85%
PUPrime-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 390
Profit Trade:
1 793 (75.02%)
Loss Trade:
597 (24.98%)
Best Trade:
11 287.93 EUR
Worst Trade:
-3 903.47 EUR
Profitto lordo:
80 472.13 EUR (249 285 pips)
Perdita lorda:
-62 905.24 EUR (238 840 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (21.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14 468.78 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
86.41%
Massimo carico di deposito:
36.82%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
1 160 (48.54%)
Short Trade:
1 230 (51.46%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
7.35 EUR
Profitto medio:
44.88 EUR
Perdita media:
-105.37 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-9 991.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13 858.51 EUR (7)
Crescita mensile:
2.46%
Previsione annuale:
29.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 135.61 EUR
Massimale:
13 865.81 EUR (135.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.10% (10 173.47 EUR)
Per equità:
69.43% (12 672.33 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.s 353
EURUSD.s 344
USDCAD.s 324
AUDUSD.s 305
AUDCAD.s 278
NZDCAD.s 271
USDCHF.s 239
EURCAD.s 144
AUDCHF.s 132
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.s 2.7K
EURUSD.s 4.8K
USDCAD.s 2.4K
AUDUSD.s 5.7K
AUDCAD.s -4K
NZDCAD.s 3.6K
USDCHF.s 1.9K
EURCAD.s 2.3K
AUDCHF.s 590
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.s 11K
EURUSD.s -3.8K
USDCAD.s -12K
AUDUSD.s 7.4K
AUDCAD.s -4.6K
NZDCAD.s 5.8K
USDCHF.s -1.6K
EURCAD.s 3.8K
AUDCHF.s 4.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 287.93 EUR
Worst Trade: -3 903 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -9 991.25 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.

Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s


https://t.me/VelocityInvestments

Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Velocity Intensive
50USD al mese
85%
0
0
USD
126K
EUR
60
99%
2 390
75%
86%
1.27
7.35
EUR
69%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.