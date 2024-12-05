Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.



Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s





https://t.me/VelocityInvestments