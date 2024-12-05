- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|353
|EURUSD.s
|340
|USDCAD.s
|324
|AUDUSD.s
|305
|AUDCAD.s
|278
|NZDCAD.s
|271
|USDCHF.s
|239
|EURCAD.s
|144
|AUDCHF.s
|132
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURAUD.s
|2.7K
|EURUSD.s
|4.7K
|USDCAD.s
|2.4K
|AUDUSD.s
|5.7K
|AUDCAD.s
|-4K
|NZDCAD.s
|3.6K
|USDCHF.s
|1.9K
|EURCAD.s
|2.3K
|AUDCHF.s
|590
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURAUD.s
|11K
|EURUSD.s
|-3.1K
|USDCAD.s
|-12K
|AUDUSD.s
|7.4K
|AUDCAD.s
|-4.6K
|NZDCAD.s
|5.8K
|USDCHF.s
|-1.6K
|EURCAD.s
|3.8K
|AUDCHF.s
|4.7K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.
Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s
USD
EUR
EUR