Remi Patrice Westeel

Velocity Intensive

Remi Patrice Westeel
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 85%
PUPrime-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 386
Bénéfice trades:
1 791 (75.06%)
Perte trades:
595 (24.94%)
Meilleure transaction:
11 287.93 EUR
Pire transaction:
-3 903.47 EUR
Bénéfice brut:
79 809.94 EUR (248 957 pips)
Perte brute:
-62 303.44 EUR (237 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (21.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
14 468.78 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
86.41%
Charge de dépôt maximale:
36.82%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
1 156 (48.45%)
Courts trades:
1 230 (51.55%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
7.34 EUR
Bénéfice moyen:
44.56 EUR
Perte moyenne:
-104.71 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-9 991.25 EUR)
Perte consécutive maximale:
-13 858.51 EUR (7)
Croissance mensuelle:
2.73%
Prévision annuelle:
33.11%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 135.61 EUR
Maximal:
13 865.81 EUR (135.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.10% (10 173.47 EUR)
Par fonds propres:
69.43% (12 672.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.s 353
EURUSD.s 340
USDCAD.s 324
AUDUSD.s 305
AUDCAD.s 278
NZDCAD.s 271
USDCHF.s 239
EURCAD.s 144
AUDCHF.s 132
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.s 2.7K
EURUSD.s 4.7K
USDCAD.s 2.4K
AUDUSD.s 5.7K
AUDCAD.s -4K
NZDCAD.s 3.6K
USDCHF.s 1.9K
EURCAD.s 2.3K
AUDCHF.s 590
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.s 11K
EURUSD.s -3.1K
USDCAD.s -12K
AUDUSD.s 7.4K
AUDCAD.s -4.6K
NZDCAD.s 5.8K
USDCHF.s -1.6K
EURCAD.s 3.8K
AUDCHF.s 4.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 287.93 EUR
Pire transaction: -3 903 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +21.24 EUR
Perte consécutive maximale: -9 991.25 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Plongez dans Intensive, une option légèrement plus audacieuse offrant des rendements plus importants. Géré par un trader expérimenté, ce service explore des opportunités de croissance dynamique. Les rendements mensuels peuvent atteindre entre 6% et 10%, offrant un potentiel plus élevé, bien que cela implique un niveau de risque plus important. Le drawdown est géré de manière prudente pour maximiser les gains. Profitez d'une approche proactive et réactive avec une gestion constante pour optimiser le potentiel de rendement.

Trade sur les paires AUDCAD.s,USDCHF.s,USDCAD.s,NZDCAD.s,EURAUD.s,AUDCHF.s,AUDUSD.s,EURUSD.s


https://t.me/VelocityInvestments

Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
