Remi Patrice Westeel

Velocity Serenity

Remi Patrice Westeel
0 inceleme
Güvenilirlik
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 249%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 466
Kârla kapanan işlemler:
1 840 (74.61%)
Zararla kapanan işlemler:
626 (25.39%)
En iyi işlem:
14 837.33 EUR
En kötü işlem:
-8 661.05 EUR
Brüt kâr:
490 583.79 EUR (271 002 pips)
Brüt zarar:
-300 659.47 EUR (245 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (1 589.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
30 115.53 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.18%
Maks. mevduat yükü:
19.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.48
Alış işlemleri:
1 188 (48.18%)
Satış işlemleri:
1 278 (51.82%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
77.02 EUR
Ortalama kâr:
266.62 EUR
Ortalama zarar:
-480.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-34 661.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-34 661.51 EUR (9)
Aylık büyüme:
2.31%
Yıllık tahmin:
30.19%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.41 EUR
Maksimum:
34 661.51 EUR (26.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.98% (28 645.60 EUR)
Varlığa göre:
58.04% (138 313.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 605
NZDCAD 589
AUDUSD 361
EURAUD 313
USDCAD 230
AUDNZD 229
EURCAD 139
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 32K
NZDCAD 49K
AUDUSD 67K
EURAUD 27K
USDCAD 14K
AUDNZD 17K
EURCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.5K
NZDCAD 10K
AUDUSD 5.2K
EURAUD 5.2K
USDCAD -5K
AUDNZD 4.9K
EURCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 837.33 EUR
En kötü işlem: -8 661 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 589.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -34 661.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Explorez le Signal Serenity, une option de croissance de capital stable et sécurisée. Confiez votre investissement à notre trader professionnel chevronné, fort de 7 années d'expérience, supervisant un robot performant. Backtesté sur plus de 6 ans, ce service vise des résultats exceptionnels avec des rendements mensuels fiables, oscillant entre 4% et 6%. Le drawdown est maîtrisé. Profitez d'une gestion attentive avec une assistance manuelle constante pour une tranquillité d'esprit dans votre parcours d'investissement.

Trade sur les paires AUDCAD , NZDCAD , EURAUD , AUDUSD et USDCAD

https://t.me/VelocityInvestments

İnceleme yok
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
