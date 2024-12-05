- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|605
|NZDCAD
|589
|AUDUSD
|361
|EURAUD
|313
|USDCAD
|230
|AUDNZD
|229
|EURCAD
|139
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|49K
|AUDUSD
|67K
|EURAUD
|27K
|USDCAD
|14K
|AUDNZD
|17K
|EURCAD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|10K
|AUDUSD
|5.2K
|EURAUD
|5.2K
|USDCAD
|-5K
|AUDNZD
|4.9K
|EURCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
Explorez le Signal Serenity, une option de croissance de capital stable et sécurisée. Confiez votre investissement à notre trader professionnel chevronné, fort de 7 années d'expérience, supervisant un robot performant. Backtesté sur plus de 6 ans, ce service vise des résultats exceptionnels avec des rendements mensuels fiables, oscillant entre 4% et 6%. Le drawdown est maîtrisé. Profitez d'une gestion attentive avec une assistance manuelle constante pour une tranquillité d'esprit dans votre parcours d'investissement.
Trade sur les paires AUDCAD , NZDCAD , EURAUD , AUDUSD et USDCAD
