Remi Patrice Westeel

Velocity Serenity

Remi Patrice Westeel
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 249%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 466
Profit Trade:
1 840 (74.61%)
Loss Trade:
626 (25.39%)
Best Trade:
14 837.33 EUR
Worst Trade:
-8 661.05 EUR
Profitto lordo:
490 583.79 EUR (271 002 pips)
Perdita lorda:
-300 659.47 EUR (245 035 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 589.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30 115.53 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
85.18%
Massimo carico di deposito:
19.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.48
Long Trade:
1 188 (48.18%)
Short Trade:
1 278 (51.82%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
77.02 EUR
Profitto medio:
266.62 EUR
Perdita media:
-480.29 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-34 661.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-34 661.51 EUR (9)
Crescita mensile:
2.31%
Previsione annuale:
30.19%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.41 EUR
Massimale:
34 661.51 EUR (26.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.98% (28 645.60 EUR)
Per equità:
58.04% (138 313.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 605
NZDCAD 589
AUDUSD 361
EURAUD 313
USDCAD 230
AUDNZD 229
EURCAD 139
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 32K
NZDCAD 49K
AUDUSD 67K
EURAUD 27K
USDCAD 14K
AUDNZD 17K
EURCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.5K
NZDCAD 10K
AUDUSD 5.2K
EURAUD 5.2K
USDCAD -5K
AUDNZD 4.9K
EURCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 837.33 EUR
Worst Trade: -8 661 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 589.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -34 661.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Explorez le Signal Serenity, une option de croissance de capital stable et sécurisée. Confiez votre investissement à notre trader professionnel chevronné, fort de 7 années d'expérience, supervisant un robot performant. Backtesté sur plus de 6 ans, ce service vise des résultats exceptionnels avec des rendements mensuels fiables, oscillant entre 4% et 6%. Le drawdown est maîtrisé. Profitez d'une gestion attentive avec une assistance manuelle constante pour une tranquillité d'esprit dans votre parcours d'investissement.

Trade sur les paires AUDCAD , NZDCAD , EURAUD , AUDUSD et USDCAD

https://t.me/VelocityInvestments

2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
