|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|605
|NZDCAD
|589
|AUDUSD
|361
|EURAUD
|313
|USDCAD
|230
|AUDNZD
|229
|EURCAD
|139
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|49K
|AUDUSD
|67K
|EURAUD
|27K
|USDCAD
|14K
|AUDNZD
|17K
|EURCAD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|5.5K
|NZDCAD
|10K
|AUDUSD
|5.2K
|EURAUD
|5.2K
|USDCAD
|-5K
|AUDNZD
|4.9K
|EURCAD
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
Explorez le Signal Serenity, une option de croissance de capital stable et sécurisée. Confiez votre investissement à notre trader professionnel chevronné, fort de 7 années d'expérience, supervisant un robot performant. Backtesté sur plus de 6 ans, ce service vise des résultats exceptionnels avec des rendements mensuels fiables, oscillant entre 4% et 6%. Le drawdown est maîtrisé. Profitez d'une gestion attentive avec une assistance manuelle constante pour une tranquillité d'esprit dans votre parcours d'investissement.
Trade sur les paires AUDCAD , NZDCAD , EURAUD , AUDUSD et USDCAD
