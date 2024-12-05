SignauxSections
Remi Patrice Westeel

Velocity Serenity

Remi Patrice Westeel
0 avis
Fiabilité
119 semaines
0 / 0 USD
50 USD par mois
croissance depuis 2023 249%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 466
Bénéfice trades:
1 840 (74.61%)
Perte trades:
626 (25.39%)
Meilleure transaction:
14 837.33 EUR
Pire transaction:
-8 661.05 EUR
Bénéfice brut:
490 583.79 EUR (271 002 pips)
Perte brute:
-300 659.47 EUR (245 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (1 589.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
30 115.53 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.18%
Charge de dépôt maximale:
19.04%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.48
Longs trades:
1 188 (48.18%)
Courts trades:
1 278 (51.82%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
77.02 EUR
Bénéfice moyen:
266.62 EUR
Perte moyenne:
-480.29 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-34 661.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-34 661.51 EUR (9)
Croissance mensuelle:
2.31%
Prévision annuelle:
30.19%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.41 EUR
Maximal:
34 661.51 EUR (26.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.98% (28 645.60 EUR)
Par fonds propres:
58.04% (138 313.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 605
NZDCAD 589
AUDUSD 361
EURAUD 313
USDCAD 230
AUDNZD 229
EURCAD 139
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 32K
NZDCAD 49K
AUDUSD 67K
EURAUD 27K
USDCAD 14K
AUDNZD 17K
EURCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.5K
NZDCAD 10K
AUDUSD 5.2K
EURAUD 5.2K
USDCAD -5K
AUDNZD 4.9K
EURCAD -7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 837.33 EUR
Pire transaction: -8 661 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 589.77 EUR
Perte consécutive maximale: -34 661.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Explorez le Signal Serenity, une option de croissance de capital stable et sécurisée. Confiez votre investissement à notre trader professionnel chevronné, fort de 7 années d'expérience, supervisant un robot performant. Backtesté sur plus de 6 ans, ce service vise des résultats exceptionnels avec des rendements mensuels fiables, oscillant entre 4% et 6%. Le drawdown est maîtrisé. Profitez d'une gestion attentive avec une assistance manuelle constante pour une tranquillité d'esprit dans votre parcours d'investissement.

Trade sur les paires AUDCAD , NZDCAD , EURAUD , AUDUSD et USDCAD

https://t.me/VelocityInvestments

2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.19 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Velocity Serenity
50 USD par mois
249%
0
0
USD
328K
EUR
119
95%
2 466
74%
85%
1.63
77.02
EUR
58%
1:500
