SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CT Account
Achmad Afandi

CT Account

Achmad Afandi
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
116 (43.77%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (56.23%)
En iyi işlem:
103.62 USD
En kötü işlem:
-108.79 USD
Brüt kâr:
3 179.66 USD (188 995 pips)
Brüt zarar:
-2 993.11 USD (163 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (107.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
78.45%
Maks. mevduat yükü:
71.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
117 (44.15%)
Satış işlemleri:
148 (55.85%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
27.41 USD
Ortalama zarar:
-20.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-234.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-310.14 USD (11)
Aylık büyüme:
39.40%
Yıllık tahmin:
478.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
305.06 USD
Maksimum:
392.21 USD (18.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.09% (351.62 USD)
Varlığa göre:
27.80% (210.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 22
GBPJPY 21
AUDCHF 20
USDCAD 20
AUDUSD 18
EURUSD 15
NZDUSD 13
AUDCAD 12
GBPCAD 12
USDCHF 11
NZDCAD 10
XAUUSD 10
EURAUD 10
USDJPY 9
EURGBP 9
AUDJPY 9
CADJPY 8
NZDJPY 7
EURCAD 6
EURJPY 6
EURCHF 6
AUDNZD 3
GBPCHF 3
CHFJPY 2
GBPAUD 2
GBPNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -135
GBPJPY 57
AUDCHF -209
USDCAD 274
AUDUSD -39
EURUSD 182
NZDUSD -75
AUDCAD 82
GBPCAD -265
USDCHF 96
NZDCAD -11
XAUUSD -7
EURAUD 142
USDJPY 129
EURGBP 43
AUDJPY -132
CADJPY -16
NZDJPY 48
EURCAD 25
EURJPY -48
EURCHF 52
AUDNZD -50
GBPCHF 3
CHFJPY 39
GBPAUD 16
GBPNZD -15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -1.3K
GBPJPY 3.6K
AUDCHF -1.7K
USDCAD 4.2K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 2.5K
NZDUSD -1.5K
AUDCAD 1.1K
GBPCAD -3.3K
USDCHF 2.2K
NZDCAD 114
XAUUSD 16K
EURAUD 2.3K
USDJPY 3.3K
EURGBP 741
AUDJPY -2.1K
CADJPY 1.4K
NZDJPY -134
EURCAD 1.2K
EURJPY -1.5K
EURCHF -565
AUDNZD -635
GBPCHF 286
CHFJPY 1.2K
GBPAUD 606
GBPNZD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.62 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +107.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
BCS-Real
0.00 × 9
AAFX-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Exness-Real14
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
553 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 22:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 02:12
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CT Account
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
167
USD
42
0%
265
43%
78%
1.06
0.70
USD
40%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.