Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 62 BCS-Real 0.00 × 9 AAFX-Real 0.00 × 4 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 ICMarkets-Live09 0.00 × 8 BenchMark-Real 0.00 × 6 ICMarkets-Live3 0.00 × 11 Exness-Real14 0.00 × 1 TitanFX-Demo01 0.00 × 7 Activtrades-5 0.00 × 15 Activtrades-2 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 11 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 FTMO-Server2 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 8 EuromarketFX-Live 0.00 × 18 AM-Live2 0.00 × 15 Exness-Real30 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 5 553 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya