Achmad Afandi

CT Account

Achmad Afandi
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 34%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
265
Bénéfice trades:
116 (43.77%)
Perte trades:
149 (56.23%)
Meilleure transaction:
103.62 USD
Pire transaction:
-108.79 USD
Bénéfice brut:
3 179.66 USD (188 995 pips)
Perte brute:
-2 993.11 USD (163 866 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (107.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
250.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
78.45%
Charge de dépôt maximale:
71.61%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
117 (44.15%)
Courts trades:
148 (55.85%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
27.41 USD
Perte moyenne:
-20.09 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-234.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-310.14 USD (11)
Croissance mensuelle:
35.71%
Prévision annuelle:
433.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
305.06 USD
Maximal:
392.21 USD (18.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.09% (351.62 USD)
Par fonds propres:
27.80% (210.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 22
GBPJPY 21
AUDCHF 20
USDCAD 20
AUDUSD 18
EURUSD 15
NZDUSD 13
AUDCAD 12
GBPCAD 12
USDCHF 11
NZDCAD 10
XAUUSD 10
EURAUD 10
USDJPY 9
EURGBP 9
AUDJPY 9
CADJPY 8
NZDJPY 7
EURCAD 6
EURJPY 6
EURCHF 6
AUDNZD 3
GBPCHF 3
CHFJPY 2
GBPAUD 2
GBPNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -135
GBPJPY 57
AUDCHF -209
USDCAD 274
AUDUSD -39
EURUSD 182
NZDUSD -75
AUDCAD 82
GBPCAD -265
USDCHF 96
NZDCAD -11
XAUUSD -7
EURAUD 142
USDJPY 129
EURGBP 43
AUDJPY -132
CADJPY -16
NZDJPY 48
EURCAD 25
EURJPY -48
EURCHF 52
AUDNZD -50
GBPCHF 3
CHFJPY 39
GBPAUD 16
GBPNZD -15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -1.3K
GBPJPY 3.6K
AUDCHF -1.7K
USDCAD 4.2K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 2.5K
NZDUSD -1.5K
AUDCAD 1.1K
GBPCAD -3.3K
USDCHF 2.2K
NZDCAD 114
XAUUSD 16K
EURAUD 2.3K
USDJPY 3.3K
EURGBP 741
AUDJPY -2.1K
CADJPY 1.4K
NZDJPY -134
EURCAD 1.2K
EURJPY -1.5K
EURCHF -565
AUDNZD -635
GBPCHF 286
CHFJPY 1.2K
GBPAUD 606
GBPNZD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.62 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +107.33 USD
Perte consécutive maximale: -234.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
BCS-Real
0.00 × 9
AAFX-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Exness-Real14
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
553 plus...
Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 22:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 02:12
No swaps are charged on the signal account
