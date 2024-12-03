SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CT Account
Achmad Afandi

CT Account

Achmad Afandi
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 34%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
116 (43.77%)
Loss Trade:
149 (56.23%)
Best Trade:
103.62 USD
Worst Trade:
-108.79 USD
Profitto lordo:
3 179.66 USD (188 995 pips)
Perdita lorda:
-2 993.11 USD (163 866 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (107.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
78.45%
Massimo carico di deposito:
71.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
117 (44.15%)
Short Trade:
148 (55.85%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
27.41 USD
Perdita media:
-20.09 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-234.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-310.14 USD (11)
Crescita mensile:
35.11%
Previsione annuale:
426.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
305.06 USD
Massimale:
392.21 USD (18.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.09% (351.62 USD)
Per equità:
27.80% (210.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 22
GBPJPY 21
AUDCHF 20
USDCAD 20
AUDUSD 18
EURUSD 15
NZDUSD 13
AUDCAD 12
GBPCAD 12
USDCHF 11
NZDCAD 10
XAUUSD 10
EURAUD 10
USDJPY 9
EURGBP 9
AUDJPY 9
CADJPY 8
NZDJPY 7
EURCAD 6
EURJPY 6
EURCHF 6
AUDNZD 3
GBPCHF 3
CHFJPY 2
GBPAUD 2
GBPNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -135
GBPJPY 57
AUDCHF -209
USDCAD 274
AUDUSD -39
EURUSD 182
NZDUSD -75
AUDCAD 82
GBPCAD -265
USDCHF 96
NZDCAD -11
XAUUSD -7
EURAUD 142
USDJPY 129
EURGBP 43
AUDJPY -132
CADJPY -16
NZDJPY 48
EURCAD 25
EURJPY -48
EURCHF 52
AUDNZD -50
GBPCHF 3
CHFJPY 39
GBPAUD 16
GBPNZD -15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -1.3K
GBPJPY 3.6K
AUDCHF -1.7K
USDCAD 4.2K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 2.5K
NZDUSD -1.5K
AUDCAD 1.1K
GBPCAD -3.3K
USDCHF 2.2K
NZDCAD 114
XAUUSD 16K
EURAUD 2.3K
USDJPY 3.3K
EURGBP 741
AUDJPY -2.1K
CADJPY 1.4K
NZDJPY -134
EURCAD 1.2K
EURJPY -1.5K
EURCHF -565
AUDNZD -635
GBPCHF 286
CHFJPY 1.2K
GBPAUD 606
GBPNZD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.62 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +107.33 USD
Massima perdita consecutiva: -234.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
BCS-Real
0.00 × 9
AAFX-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Exness-Real14
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
AM-Live2
0.00 × 15
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
553 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 09:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 02:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 09:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 22:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 12:38
No swaps are charged
2025.05.23 02:12
No swaps are charged on the signal account
