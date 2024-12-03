- Crescita
Trade:
265
Profit Trade:
116 (43.77%)
Loss Trade:
149 (56.23%)
Best Trade:
103.62 USD
Worst Trade:
-108.79 USD
Profitto lordo:
3 179.66 USD (188 995 pips)
Perdita lorda:
-2 993.11 USD (163 866 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (107.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
78.45%
Massimo carico di deposito:
71.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
117 (44.15%)
Short Trade:
148 (55.85%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
27.41 USD
Perdita media:
-20.09 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-234.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-310.14 USD (11)
Crescita mensile:
35.11%
Previsione annuale:
426.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
305.06 USD
Massimale:
392.21 USD (18.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.09% (351.62 USD)
Per equità:
27.80% (210.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|22
|GBPJPY
|21
|AUDCHF
|20
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|18
|EURUSD
|15
|NZDUSD
|13
|AUDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|USDCHF
|11
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|10
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURGBP
|9
|AUDJPY
|9
|CADJPY
|8
|NZDJPY
|7
|EURCAD
|6
|EURJPY
|6
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|3
|GBPCHF
|3
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-135
|GBPJPY
|57
|AUDCHF
|-209
|USDCAD
|274
|AUDUSD
|-39
|EURUSD
|182
|NZDUSD
|-75
|AUDCAD
|82
|GBPCAD
|-265
|USDCHF
|96
|NZDCAD
|-11
|XAUUSD
|-7
|EURAUD
|142
|USDJPY
|129
|EURGBP
|43
|AUDJPY
|-132
|CADJPY
|-16
|NZDJPY
|48
|EURCAD
|25
|EURJPY
|-48
|EURCHF
|52
|AUDNZD
|-50
|GBPCHF
|3
|CHFJPY
|39
|GBPAUD
|16
|GBPNZD
|-15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.3K
|GBPJPY
|3.6K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCAD
|4.2K
|AUDUSD
|-1.6K
|EURUSD
|2.5K
|NZDUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|1.1K
|GBPCAD
|-3.3K
|USDCHF
|2.2K
|NZDCAD
|114
|XAUUSD
|16K
|EURAUD
|2.3K
|USDJPY
|3.3K
|EURGBP
|741
|AUDJPY
|-2.1K
|CADJPY
|1.4K
|NZDJPY
|-134
|EURCAD
|1.2K
|EURJPY
|-1.5K
|EURCHF
|-565
|AUDNZD
|-635
|GBPCHF
|286
|CHFJPY
|1.2K
|GBPAUD
|606
|GBPNZD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.62 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +107.33 USD
Massima perdita consecutiva: -234.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
