Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix High risk

Ren Cheng Yao
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 342%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
104 (55.02%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (44.97%)
En iyi işlem:
763.96 USD
En kötü işlem:
-388.44 USD
Brüt kâr:
16 930.68 USD (175 558 pips)
Brüt zarar:
-12 823.41 USD (143 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (816.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 384.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
41.06%
Maks. mevduat yükü:
14.97%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
179 (94.71%)
Satış işlemleri:
10 (5.29%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
21.73 USD
Ortalama kâr:
162.80 USD
Ortalama zarar:
-150.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 198.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 198.50 USD (5)
Aylık büyüme:
50.89%
Yıllık tahmin:
617.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 590.18 USD (50.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.53% (2 590.18 USD)
Varlığa göre:
11.31% (279.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 188
profit 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 3.3K
profit 764
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 32K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +763.96 USD
En kötü işlem: -388 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +816.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 198.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Apex Gold Trend Matrix High Risk
İnceleme yok
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 13:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 03:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.23 13:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.