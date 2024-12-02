SegnaliSezioni
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix High risk

Ren Cheng Yao
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 336%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
103 (54.78%)
Loss Trade:
85 (45.21%)
Best Trade:
763.96 USD
Worst Trade:
-388.44 USD
Profitto lordo:
16 858.43 USD (168 308 pips)
Perdita lorda:
-12 823.41 USD (143 984 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (816.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 384.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
41.06%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
178 (94.68%)
Short Trade:
10 (5.32%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
21.46 USD
Profitto medio:
163.67 USD
Perdita media:
-150.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 198.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 198.50 USD (5)
Crescita mensile:
48.84%
Previsione annuale:
592.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 590.18 USD (50.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.53% (2 590.18 USD)
Per equità:
11.31% (279.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 187
profit 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 3.3K
profit 764
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 24K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +763.96 USD
Worst Trade: -388 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +816.79 USD
Massima perdita consecutiva: -1 198.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Apex Gold Trend Matrix High Risk
Non ci sono recensioni
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 13:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 03:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.23 13:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Apex Gold Trend Matrix High risk
90USD al mese
336%
0
0
USD
5.2K
USD
52
99%
188
54%
41%
1.31
21.46
USD
51%
1:500
