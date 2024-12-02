SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix High risk
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix High risk

Ren Cheng Yao
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2024 336%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
103 (54.78%)
Perte trades:
85 (45.21%)
Meilleure transaction:
763.96 USD
Pire transaction:
-388.44 USD
Bénéfice brut:
16 858.43 USD (168 308 pips)
Perte brute:
-12 823.41 USD (143 984 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (816.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 384.61 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
41.06%
Charge de dépôt maximale:
14.97%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
178 (94.68%)
Courts trades:
10 (5.32%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
21.46 USD
Bénéfice moyen:
163.67 USD
Perte moyenne:
-150.86 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 198.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 198.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
48.84%
Prévision annuelle:
592.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 590.18 USD (50.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.53% (2 590.18 USD)
Par fonds propres:
11.31% (279.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 187
profit 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 3.3K
profit 764
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 24K
profit 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +763.96 USD
Pire transaction: -388 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +816.79 USD
Perte consécutive maximale: -1 198.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Apex Gold Trend Matrix High Risk
Aucun avis
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 13:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 03:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 03:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.23 13:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
