- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 596
Kârla kapanan işlemler:
1 965 (75.69%)
Zararla kapanan işlemler:
631 (24.31%)
En iyi işlem:
499.44 USD
En kötü işlem:
-163.65 USD
Brüt kâr:
21 429.62 USD (294 085 pips)
Brüt zarar:
-12 570.32 USD (196 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (170.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
605.96 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
79.93%
Maks. mevduat yükü:
5.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
14.52
Alış işlemleri:
1 264 (48.69%)
Satış işlemleri:
1 332 (51.31%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
3.41 USD
Ortalama kâr:
10.91 USD
Ortalama zarar:
-19.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-579.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-579.37 USD (5)
Aylık büyüme:
1.90%
Yıllık tahmin:
23.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
610.06 USD (9.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.58% (409.98 USD)
Varlığa göre:
14.81% (1 942.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-E
|1011
|NZDCAD-E
|955
|AUDNZD-E
|630
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-E
|3.8K
|NZDCAD-E
|3.4K
|AUDNZD-E
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-E
|36K
|NZDCAD-E
|40K
|AUDNZD-E
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +499.44 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +170.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -579.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal is designed for real investors who value consistency and sustainable growth. If you're seeking reasonable monthly income with low risk, this is the signal for you.
Key Highlights:
- Track Record: Backed by over 3 years of real, positive performance.
- Objective: Deliver consistent passive income with minimal drawdown.
Recommendations for Optimal Results:
- Use an ECN account.
- Choose a leverage of 1:300 or higher.
- Maintain low drawdown by trading 0.01 lots per $500–$1,000 in balance.
Relax, trust the process, and watch your portfolio grow steadily each month!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
196%
1
968
USD
USD
13K
USD
USD
192
100%
2 596
75%
80%
1.70
3.41
USD
USD
15%
1:500
And another poor trader. Sets stop losses to look good, but would wipe account before they are reached. Increases loosing positions to a risky level instead of cutting loses.