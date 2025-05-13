- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 596
Bénéfice trades:
1 965 (75.69%)
Perte trades:
631 (24.31%)
Meilleure transaction:
499.44 USD
Pire transaction:
-163.65 USD
Bénéfice brut:
21 429.62 USD (294 085 pips)
Perte brute:
-12 570.32 USD (196 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (170.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
605.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
79.93%
Charge de dépôt maximale:
5.82%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
14.52
Longs trades:
1 264 (48.69%)
Courts trades:
1 332 (51.31%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
3.41 USD
Bénéfice moyen:
10.91 USD
Perte moyenne:
-19.92 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-579.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-579.37 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.44%
Prévision annuelle:
17.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
610.06 USD (9.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.58% (409.98 USD)
Par fonds propres:
14.81% (1 942.17 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD-E
|1011
|NZDCAD-E
|955
|AUDNZD-E
|630
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD-E
|3.8K
|NZDCAD-E
|3.4K
|AUDNZD-E
|1.7K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD-E
|36K
|NZDCAD-E
|40K
|AUDNZD-E
|22K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +499.44 USD
Pire transaction: -164 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +170.53 USD
Perte consécutive maximale: -579.37 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This signal is designed for real investors who value consistency and sustainable growth. If you're seeking reasonable monthly income with low risk, this is the signal for you.
Key Highlights:
- Track Record: Backed by over 3 years of real, positive performance.
- Objective: Deliver consistent passive income with minimal drawdown.
Recommendations for Optimal Results:
- Use an ECN account.
- Choose a leverage of 1:300 or higher.
- Maintain low drawdown by trading 0.01 lots per $500–$1,000 in balance.
Relax, trust the process, and watch your portfolio grow steadily each month!
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
45 USD par mois
196%
2
3.8K
USD
USD
13K
USD
USD
192
100%
2 596
75%
80%
1.70
3.41
USD
USD
15%
1:500
And another poor trader. Sets stop losses to look good, but would wipe account before they are reached. Increases loosing positions to a risky level instead of cutting loses.