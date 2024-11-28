SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GBP Martin Strat
Ka Fai Ho

GBP Martin Strat

Ka Fai Ho
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 14%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 936
Kârla kapanan işlemler:
1 419 (73.29%)
Zararla kapanan işlemler:
517 (26.70%)
En iyi işlem:
129.33 GBP
En kötü işlem:
-147.38 GBP
Brüt kâr:
5 223.99 GBP (639 023 pips)
Brüt zarar:
-4 566.03 GBP (339 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (26.84 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
241.44 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.02%
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 009 (52.12%)
Satış işlemleri:
927 (47.88%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 GBP
Ortalama kâr:
3.68 GBP
Ortalama zarar:
-8.83 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-280.48 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-341.63 GBP (14)
Aylık büyüme:
-2.11%
Yıllık tahmin:
-25.33%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
460.46 GBP (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.89% (460.46 GBP)
Varlığa göre:
44.24% (1 748.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 374
AUDCAD 326
AUDNZD 255
EURGBP 187
USDCAD 168
XAUUSD 154
NZDCAD 143
EURJPY 127
CADCHF 111
GBPUSD 42
BTCUSD 32
NZDUSD 6
GBPJPY 4
AUDUSD 3
SpotCrude 2
USDJPY 1
Copper 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -301
AUDCAD 325
AUDNZD -87
EURGBP 396
USDCAD 110
XAUUSD -214
NZDCAD 170
EURJPY 149
CADCHF 254
GBPUSD -260
BTCUSD 32
NZDUSD 82
GBPJPY 109
AUDUSD 47
SpotCrude 69
USDJPY -37
Copper 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 19
AUDCAD 15K
AUDNZD -18K
EURGBP -1.4K
USDCAD -5.8K
XAUUSD -6.6K
NZDCAD 13K
EURJPY 10K
CADCHF 1.4K
GBPUSD -19K
BTCUSD 306K
NZDUSD 1.5K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD 610
SpotCrude 714
USDJPY -539
Copper 594
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +129.33 GBP
En kötü işlem: -147 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +26.84 GBP
Maksimum ardışık zarar: -280.48 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 203
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 19
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.15 × 95
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.27 × 97
ICMarketsSC-Live32
0.41 × 145
Coinexx-Demo
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 1025
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 282
43 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 16:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 01:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.02.12 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 21:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.06 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.04 10:56
Share of trading days is too low
2024.12.04 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.04 00:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2024.11.28 07:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.28 07:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.28 07:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
