- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 936
Kârla kapanan işlemler:
1 419 (73.29%)
Zararla kapanan işlemler:
517 (26.70%)
En iyi işlem:
129.33 GBP
En kötü işlem:
-147.38 GBP
Brüt kâr:
5 223.99 GBP (639 023 pips)
Brüt zarar:
-4 566.03 GBP (339 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (26.84 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
241.44 GBP (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.02%
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
1 009 (52.12%)
Satış işlemleri:
927 (47.88%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 GBP
Ortalama kâr:
3.68 GBP
Ortalama zarar:
-8.83 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-280.48 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-341.63 GBP (14)
Aylık büyüme:
-2.11%
Yıllık tahmin:
-25.33%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
460.46 GBP (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.89% (460.46 GBP)
Varlığa göre:
44.24% (1 748.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|374
|AUDCAD
|326
|AUDNZD
|255
|EURGBP
|187
|USDCAD
|168
|XAUUSD
|154
|NZDCAD
|143
|EURJPY
|127
|CADCHF
|111
|GBPUSD
|42
|BTCUSD
|32
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|SpotCrude
|2
|USDJPY
|1
|Copper
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-301
|AUDCAD
|325
|AUDNZD
|-87
|EURGBP
|396
|USDCAD
|110
|XAUUSD
|-214
|NZDCAD
|170
|EURJPY
|149
|CADCHF
|254
|GBPUSD
|-260
|BTCUSD
|32
|NZDUSD
|82
|GBPJPY
|109
|AUDUSD
|47
|SpotCrude
|69
|USDJPY
|-37
|Copper
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|19
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|-18K
|EURGBP
|-1.4K
|USDCAD
|-5.8K
|XAUUSD
|-6.6K
|NZDCAD
|13K
|EURJPY
|10K
|CADCHF
|1.4K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|306K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|610
|SpotCrude
|714
|USDJPY
|-539
|Copper
|594
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +129.33 GBP
En kötü işlem: -147 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +26.84 GBP
Maksimum ardışık zarar: -280.48 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.15 × 95
|
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.27 × 97
|
ICMarketsSC-Live32
|0.41 × 145
|
Coinexx-Demo
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 1025
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 282
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
3.9K
GBP
GBP
43
94%
1 936
73%
93%
1.14
0.34
GBP
GBP
44%
1:500