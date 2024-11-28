- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 936
Profit Trade:
1 419 (73.29%)
Loss Trade:
517 (26.70%)
Best Trade:
129.33 GBP
Worst Trade:
-147.38 GBP
Profitto lordo:
5 223.99 GBP (639 023 pips)
Perdita lorda:
-4 566.03 GBP (339 500 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (26.84 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
241.44 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.02%
Massimo carico di deposito:
7.26%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 009 (52.12%)
Short Trade:
927 (47.88%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 GBP
Profitto medio:
3.68 GBP
Perdita media:
-8.83 GBP
Massime perdite consecutive:
20 (-280.48 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-341.63 GBP (14)
Crescita mensile:
-2.11%
Previsione annuale:
-25.33%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
460.46 GBP (5.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.89% (460.46 GBP)
Per equità:
44.24% (1 748.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|374
|AUDCAD
|326
|AUDNZD
|255
|EURGBP
|187
|USDCAD
|168
|XAUUSD
|154
|NZDCAD
|143
|EURJPY
|127
|CADCHF
|111
|GBPUSD
|42
|BTCUSD
|32
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|SpotCrude
|2
|USDJPY
|1
|Copper
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-301
|AUDCAD
|325
|AUDNZD
|-87
|EURGBP
|396
|USDCAD
|110
|XAUUSD
|-214
|NZDCAD
|170
|EURJPY
|149
|CADCHF
|254
|GBPUSD
|-260
|BTCUSD
|32
|NZDUSD
|82
|GBPJPY
|109
|AUDUSD
|47
|SpotCrude
|69
|USDJPY
|-37
|Copper
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|19
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|-18K
|EURGBP
|-1.4K
|USDCAD
|-5.8K
|XAUUSD
|-6.6K
|NZDCAD
|13K
|EURJPY
|10K
|CADCHF
|1.4K
|GBPUSD
|-19K
|BTCUSD
|306K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPJPY
|1.7K
|AUDUSD
|610
|SpotCrude
|714
|USDJPY
|-539
|Copper
|594
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.33 GBP
Worst Trade: -147 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +26.84 GBP
Massima perdita consecutiva: -280.48 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.15 × 95
|
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.27 × 97
|
ICMarketsSC-Live32
|0.41 × 145
|
Coinexx-Demo
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 1025
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.66 × 282
Non ci sono recensioni
