Ka Fai Ho

GBP Martin Strat

Ka Fai Ho
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 14%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 936
Profit Trade:
1 419 (73.29%)
Loss Trade:
517 (26.70%)
Best Trade:
129.33 GBP
Worst Trade:
-147.38 GBP
Profitto lordo:
5 223.99 GBP (639 023 pips)
Perdita lorda:
-4 566.03 GBP (339 500 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (26.84 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
241.44 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.02%
Massimo carico di deposito:
7.26%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
1 009 (52.12%)
Short Trade:
927 (47.88%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 GBP
Profitto medio:
3.68 GBP
Perdita media:
-8.83 GBP
Massime perdite consecutive:
20 (-280.48 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-341.63 GBP (14)
Crescita mensile:
-2.11%
Previsione annuale:
-25.33%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
460.46 GBP (5.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.89% (460.46 GBP)
Per equità:
44.24% (1 748.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 374
AUDCAD 326
AUDNZD 255
EURGBP 187
USDCAD 168
XAUUSD 154
NZDCAD 143
EURJPY 127
CADCHF 111
GBPUSD 42
BTCUSD 32
NZDUSD 6
GBPJPY 4
AUDUSD 3
SpotCrude 2
USDJPY 1
Copper 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -301
AUDCAD 325
AUDNZD -87
EURGBP 396
USDCAD 110
XAUUSD -214
NZDCAD 170
EURJPY 149
CADCHF 254
GBPUSD -260
BTCUSD 32
NZDUSD 82
GBPJPY 109
AUDUSD 47
SpotCrude 69
USDJPY -37
Copper 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 19
AUDCAD 15K
AUDNZD -18K
EURGBP -1.4K
USDCAD -5.8K
XAUUSD -6.6K
NZDCAD 13K
EURJPY 10K
CADCHF 1.4K
GBPUSD -19K
BTCUSD 306K
NZDUSD 1.5K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD 610
SpotCrude 714
USDJPY -539
Copper 594
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.33 GBP
Worst Trade: -147 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +26.84 GBP
Massima perdita consecutiva: -280.48 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 203
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 19
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.15 × 95
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.27 × 97
ICMarketsSC-Live32
0.41 × 145
Coinexx-Demo
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 1025
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 282
43 più
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 16:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 01:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.02.12 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 21:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.06 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.04 10:56
Share of trading days is too low
2024.12.04 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.04 00:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2024.11.28 07:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.28 07:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.28 07:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GBP Martin Strat
30USD al mese
14%
0
0
USD
3.9K
GBP
43
94%
1 936
73%
93%
1.14
0.34
GBP
44%
1:500
Copia

