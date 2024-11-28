SignauxSections
Ka Fai Ho

GBP Martin Strat

Ka Fai Ho
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 14%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 935
Bénéfice trades:
1 418 (73.28%)
Perte trades:
517 (26.72%)
Meilleure transaction:
129.33 GBP
Pire transaction:
-147.38 GBP
Bénéfice brut:
5 223.47 GBP (638 916 pips)
Perte brute:
-4 566.03 GBP (339 500 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (26.84 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
241.44 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
93.02%
Charge de dépôt maximale:
7.26%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
1 008 (52.09%)
Courts trades:
927 (47.91%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.34 GBP
Bénéfice moyen:
3.68 GBP
Perte moyenne:
-8.83 GBP
Pertes consécutives maximales:
20 (-280.48 GBP)
Perte consécutive maximale:
-341.63 GBP (14)
Croissance mensuelle:
-2.10%
Prévision annuelle:
-24.71%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
460.46 GBP (5.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.89% (460.46 GBP)
Par fonds propres:
44.24% (1 748.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 374
AUDCAD 325
AUDNZD 255
EURGBP 187
USDCAD 168
XAUUSD 154
NZDCAD 143
EURJPY 127
CADCHF 111
GBPUSD 42
BTCUSD 32
NZDUSD 6
GBPJPY 4
AUDUSD 3
SpotCrude 2
USDJPY 1
Copper 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -301
AUDCAD 324
AUDNZD -87
EURGBP 396
USDCAD 110
XAUUSD -214
NZDCAD 170
EURJPY 149
CADCHF 254
GBPUSD -260
BTCUSD 32
NZDUSD 82
GBPJPY 109
AUDUSD 47
SpotCrude 69
USDJPY -37
Copper 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 19
AUDCAD 15K
AUDNZD -18K
EURGBP -1.4K
USDCAD -5.8K
XAUUSD -6.6K
NZDCAD 13K
EURJPY 10K
CADCHF 1.4K
GBPUSD -19K
BTCUSD 306K
NZDUSD 1.5K
GBPJPY 1.7K
AUDUSD 610
SpotCrude 714
USDJPY -539
Copper 594
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.33 GBP
Pire transaction: -147 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +26.84 GBP
Perte consécutive maximale: -280.48 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 203
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 19
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.15 × 95
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.27 × 97
ICMarketsSC-Live32
0.41 × 145
Coinexx-Demo
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 1025
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.66 × 282
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 16:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 01:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2025.02.12 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 21:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.06 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.04 10:56
Share of trading days is too low
2024.12.04 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.04 00:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:500
2024.11.28 07:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.28 07:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.28 07:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
