Guan Xi Liang

X647 Make progress every day

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 18%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
261 (81.30%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (18.69%)
En iyi işlem:
26.03 EUR
En kötü işlem:
-9.55 EUR
Brüt kâr:
429.92 EUR (44 470 pips)
Brüt zarar:
-199.90 EUR (28 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (15.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.59 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
72.30%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.37
Alış işlemleri:
112 (34.89%)
Satış işlemleri:
209 (65.11%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
0.72 EUR
Ortalama kâr:
1.65 EUR
Ortalama zarar:
-3.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.18 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.73%
Yıllık tahmin:
7.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
22.18 EUR (1.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.59% (22.18 EUR)
Varlığa göre:
15.42% (211.74 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD# 147
NZDCAD# 111
AUDNZD# 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD# 135
NZDCAD# 92
AUDNZD# 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD# 9.2K
NZDCAD# 4.1K
AUDNZD# 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.03 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

日上竿头
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.03 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 11:15
No swaps are charged
2025.04.03 11:15
No swaps are charged
2025.03.27 16:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.28 01:53
No swaps are charged
2025.02.28 01:53
No swaps are charged
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.