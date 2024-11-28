SegnaliSezioni
Guan Xi Liang

X647 Make progress every day

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2024 18%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
261 (81.30%)
Loss Trade:
60 (18.69%)
Best Trade:
26.03 EUR
Worst Trade:
-9.55 EUR
Profitto lordo:
429.92 EUR (44 470 pips)
Perdita lorda:
-199.90 EUR (28 447 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (15.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
44.59 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
72.30%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.37
Long Trade:
112 (34.89%)
Short Trade:
209 (65.11%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
1.65 EUR
Perdita media:
-3.33 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-22.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.18 EUR (3)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
7.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
22.18 EUR (1.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.59% (22.18 EUR)
Per equità:
15.42% (211.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD# 147
NZDCAD# 111
AUDNZD# 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD# 135
NZDCAD# 92
AUDNZD# 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD# 9.2K
NZDCAD# 4.1K
AUDNZD# 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.03 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

日上竿头
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.03 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 11:15
No swaps are charged
2025.04.03 11:15
No swaps are charged
2025.03.27 16:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.28 01:53
No swaps are charged
2025.02.28 01:53
No swaps are charged
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
