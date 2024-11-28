SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / X647 Make progress every day
Guan Xi Liang

X647 Make progress every day

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2024 18%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
321
Bénéfice trades:
261 (81.30%)
Perte trades:
60 (18.69%)
Meilleure transaction:
26.03 EUR
Pire transaction:
-9.55 EUR
Bénéfice brut:
429.92 EUR (44 470 pips)
Perte brute:
-199.90 EUR (28 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (15.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
44.59 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
72.30%
Charge de dépôt maximale:
2.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.37
Longs trades:
112 (34.89%)
Courts trades:
209 (65.11%)
Facteur de profit:
2.15
Rendement attendu:
0.72 EUR
Bénéfice moyen:
1.65 EUR
Perte moyenne:
-3.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-22.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-22.18 EUR (3)
Croissance mensuelle:
0.60%
Prévision annuelle:
7.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
22.18 EUR (1.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.59% (22.18 EUR)
Par fonds propres:
15.42% (211.74 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD# 147
NZDCAD# 111
AUDNZD# 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD# 135
NZDCAD# 92
AUDNZD# 35
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD# 9.2K
NZDCAD# 4.1K
AUDNZD# 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.03 EUR
Pire transaction: -10 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +15.71 EUR
Perte consécutive maximale: -22.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

日上竿头
Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.03 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.03 11:15
No swaps are charged
2025.04.03 11:15
No swaps are charged
2025.03.27 16:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.28 01:53
No swaps are charged
2025.02.28 01:53
No swaps are charged
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
X647 Make progress every day
199 USD par mois
18%
0
0
USD
1.4K
EUR
44
100%
321
81%
72%
2.15
0.72
EUR
15%
1:300
Copier

