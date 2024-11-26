SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA INFINITY GOLD
Luca Farro

EA INFINITY GOLD

Luca Farro
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 62%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 841
Kârla kapanan işlemler:
2 438 (85.81%)
Zararla kapanan işlemler:
403 (14.19%)
En iyi işlem:
65.21 EUR
En kötü işlem:
-122.11 EUR
Brüt kâr:
3 891.20 EUR (278 903 pips)
Brüt zarar:
-2 945.81 EUR (290 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (23.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
148.48 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
10.82%
Maks. mevduat yükü:
85.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
2.62
Alış işlemleri:
1 718 (60.47%)
Satış işlemleri:
1 123 (39.53%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
1.60 EUR
Ortalama zarar:
-7.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-312.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-312.86 EUR (10)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
74.46%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.76 EUR
Maksimum:
360.52 EUR (14.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.08% (359.21 EUR)
Varlığa göre:
22.34% (496.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2827
AUDCAD 6
US30 4
BTCUSD 3
US100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
AUDCAD 0
US30 32
BTCUSD -244
US100 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 53K
AUDCAD 21
US30 1K
BTCUSD -65K
US100 -102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.21 EUR
En kötü işlem: -122 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +23.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -312.86 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 06:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 02:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
