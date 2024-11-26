SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA INFINITY GOLD
Luca Farro

EA INFINITY GOLD

Luca Farro
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 62%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 841
Bénéfice trades:
2 438 (85.81%)
Perte trades:
403 (14.19%)
Meilleure transaction:
65.21 EUR
Pire transaction:
-122.11 EUR
Bénéfice brut:
3 891.20 EUR (278 903 pips)
Perte brute:
-2 945.81 EUR (290 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (23.22 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
148.48 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
10.82%
Charge de dépôt maximale:
85.06%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
2.62
Longs trades:
1 718 (60.47%)
Courts trades:
1 123 (39.53%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
1.60 EUR
Perte moyenne:
-7.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-312.86 EUR)
Perte consécutive maximale:
-312.86 EUR (10)
Croissance mensuelle:
6.38%
Prévision annuelle:
78.17%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.76 EUR
Maximal:
360.52 EUR (14.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.08% (359.21 EUR)
Par fonds propres:
22.34% (496.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2827
AUDCAD 6
US30 4
BTCUSD 3
US100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
AUDCAD 0
US30 32
BTCUSD -244
US100 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
AUDCAD 21
US30 1K
BTCUSD -65K
US100 -102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.21 EUR
Pire transaction: -122 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +23.22 EUR
Perte consécutive maximale: -312.86 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 12:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 06:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 02:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA INFINITY GOLD
50 USD par mois
62%
0
0
USD
2.3K
EUR
51
99%
2 841
85%
11%
1.32
0.33
EUR
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.