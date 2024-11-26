- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 841
Profit Trade:
2 438 (85.81%)
Loss Trade:
403 (14.19%)
Best Trade:
65.21 EUR
Worst Trade:
-122.11 EUR
Profitto lordo:
3 891.20 EUR (278 903 pips)
Perdita lorda:
-2 945.81 EUR (290 190 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (23.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
148.48 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.82%
Massimo carico di deposito:
85.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
2.62
Long Trade:
1 718 (60.47%)
Short Trade:
1 123 (39.53%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
1.60 EUR
Perdita media:
-7.31 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-312.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-312.86 EUR (10)
Crescita mensile:
6.10%
Previsione annuale:
74.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.76 EUR
Massimale:
360.52 EUR (14.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.08% (359.21 EUR)
Per equità:
22.34% (496.45 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2827
|AUDCAD
|6
|US30
|4
|BTCUSD
|3
|US100
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|AUDCAD
|0
|US30
|32
|BTCUSD
|-244
|US100
|-1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|AUDCAD
|21
|US30
|1K
|BTCUSD
|-65K
|US100
|-102
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.21 EUR
Worst Trade: -122 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +23.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -312.86 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
62%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
51
99%
2 841
85%
11%
1.32
0.33
EUR
EUR
22%
1:500