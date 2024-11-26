SegnaliSezioni
Luca Farro

EA INFINITY GOLD

Luca Farro
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 62%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 841
Profit Trade:
2 438 (85.81%)
Loss Trade:
403 (14.19%)
Best Trade:
65.21 EUR
Worst Trade:
-122.11 EUR
Profitto lordo:
3 891.20 EUR (278 903 pips)
Perdita lorda:
-2 945.81 EUR (290 190 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (23.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
148.48 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.82%
Massimo carico di deposito:
85.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
2.62
Long Trade:
1 718 (60.47%)
Short Trade:
1 123 (39.53%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
1.60 EUR
Perdita media:
-7.31 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-312.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-312.86 EUR (10)
Crescita mensile:
6.10%
Previsione annuale:
74.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.76 EUR
Massimale:
360.52 EUR (14.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.08% (359.21 EUR)
Per equità:
22.34% (496.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2827
AUDCAD 6
US30 4
BTCUSD 3
US100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
AUDCAD 0
US30 32
BTCUSD -244
US100 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 53K
AUDCAD 21
US30 1K
BTCUSD -65K
US100 -102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.21 EUR
Worst Trade: -122 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +23.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -312.86 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.