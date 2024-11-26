SinyallerBölümler
Nicolas Zouein

WAWsignal

Nicolas Zouein
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 151%
MEXAtlantic-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 519
Kârla kapanan işlemler:
1 971 (78.24%)
Zararla kapanan işlemler:
548 (21.75%)
En iyi işlem:
859.00 USD
En kötü işlem:
-3 179.00 USD
Brüt kâr:
29 240.22 USD (358 350 pips)
Brüt zarar:
-21 702.69 USD (272 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (575.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 281.02 USD (14)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
94.28%
Maks. mevduat yükü:
88.64%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
1 150 (45.65%)
Satış işlemleri:
1 369 (54.35%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
14.84 USD
Ortalama zarar:
-39.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-9 885.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 885.53 USD (16)
Aylık büyüme:
23.02%
Yıllık tahmin:
282.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
759.55 USD
Maksimum:
11 694.08 USD (73.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.39% (11 694.08 USD)
Varlığa göre:
59.59% (9 494.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.. 2077
AUDCAD.. 191
AUDUSD.. 178
GBPUSD.. 49
USDCAD.. 6
EURGBP.. 6
AUDCHF.. 6
EURAUD.. 3
BTCUSD 2
XAUUSD.. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.. 4.7K
AUDCAD.. 728
AUDUSD.. 1.3K
GBPUSD.. 845
USDCAD.. 39
EURGBP.. 28
AUDCHF.. -1
EURAUD.. -64
BTCUSD 2
XAUUSD.. 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.. 32K
AUDCAD.. 17K
AUDUSD.. 11K
GBPUSD.. 6.8K
USDCAD.. 775
EURGBP.. 364
AUDCHF.. -57
EURAUD.. -2.1K
BTCUSD 21K
XAUUSD.. 166
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +859.00 USD
En kötü işlem: -3 179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +575.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 885.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.