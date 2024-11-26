SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WAWsignal
Nicolas Zouein

WAWsignal

Nicolas Zouein
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 151%
MEXAtlantic-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 519
Bénéfice trades:
1 971 (78.24%)
Perte trades:
548 (21.75%)
Meilleure transaction:
859.00 USD
Pire transaction:
-3 179.00 USD
Bénéfice brut:
29 240.22 USD (358 350 pips)
Perte brute:
-21 702.69 USD (272 449 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (575.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 281.02 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
94.28%
Charge de dépôt maximale:
88.64%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
1 150 (45.65%)
Courts trades:
1 369 (54.35%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
2.99 USD
Bénéfice moyen:
14.84 USD
Perte moyenne:
-39.60 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-9 885.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 885.53 USD (16)
Croissance mensuelle:
23.02%
Prévision annuelle:
282.41%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
759.55 USD
Maximal:
11 694.08 USD (73.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.39% (11 694.08 USD)
Par fonds propres:
59.59% (9 494.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.. 2077
AUDCAD.. 191
AUDUSD.. 178
GBPUSD.. 49
USDCAD.. 6
EURGBP.. 6
AUDCHF.. 6
EURAUD.. 3
BTCUSD 2
XAUUSD.. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.. 4.7K
AUDCAD.. 728
AUDUSD.. 1.3K
GBPUSD.. 845
USDCAD.. 39
EURGBP.. 28
AUDCHF.. -1
EURAUD.. -64
BTCUSD 2
XAUUSD.. 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.. 32K
AUDCAD.. 17K
AUDUSD.. 11K
GBPUSD.. 6.8K
USDCAD.. 775
EURGBP.. 364
AUDCHF.. -57
EURAUD.. -2.1K
BTCUSD 21K
XAUUSD.. 166
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +859.00 USD
Pire transaction: -3 179 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +575.60 USD
Perte consécutive maximale: -9 885.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 22:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 05:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
