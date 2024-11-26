SegnaliSezioni
Nicolas Zouein

WAWsignal

Nicolas Zouein
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 151%
MEXAtlantic-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 519
Profit Trade:
1 971 (78.24%)
Loss Trade:
548 (21.75%)
Best Trade:
859.00 USD
Worst Trade:
-3 179.00 USD
Profitto lordo:
29 240.22 USD (358 350 pips)
Perdita lorda:
-21 702.69 USD (272 449 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (575.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 281.02 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
94.28%
Massimo carico di deposito:
88.64%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
1 150 (45.65%)
Short Trade:
1 369 (54.35%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
2.99 USD
Profitto medio:
14.84 USD
Perdita media:
-39.60 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-9 885.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 885.53 USD (16)
Crescita mensile:
23.02%
Previsione annuale:
282.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
759.55 USD
Massimale:
11 694.08 USD (73.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.39% (11 694.08 USD)
Per equità:
59.59% (9 494.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.. 2077
AUDCAD.. 191
AUDUSD.. 178
GBPUSD.. 49
USDCAD.. 6
EURGBP.. 6
AUDCHF.. 6
EURAUD.. 3
BTCUSD 2
XAUUSD.. 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.. 4.7K
AUDCAD.. 728
AUDUSD.. 1.3K
GBPUSD.. 845
USDCAD.. 39
EURGBP.. 28
AUDCHF.. -1
EURAUD.. -64
BTCUSD 2
XAUUSD.. 18
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.. 32K
AUDCAD.. 17K
AUDUSD.. 11K
GBPUSD.. 6.8K
USDCAD.. 775
EURGBP.. 364
AUDCHF.. -57
EURAUD.. -2.1K
BTCUSD 21K
XAUUSD.. 166
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +859.00 USD
Worst Trade: -3 179 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +575.60 USD
Massima perdita consecutiva: -9 885.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 22:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 05:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
