SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EAFG REAL
Karlo Wilson Vendiola

EAFG REAL

Karlo Wilson Vendiola
0 inceleme
Güvenilirlik
343 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 958%
XMGlobal-Real 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 689
Kârla kapanan işlemler:
3 641 (64.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 048 (36.00%)
En iyi işlem:
90.55 USD
En kötü işlem:
-20.40 USD
Brüt kâr:
3 078.28 USD (1 234 779 pips)
Brüt zarar:
-1 543.59 USD (1 151 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (47.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.18 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
15.29
Alış işlemleri:
2 989 (52.54%)
Satış işlemleri:
2 700 (47.46%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-0.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-12.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.37 USD (9)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
21.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.30 USD
Maksimum:
100.37 USD (15.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.44% (47.11 USD)
Varlığa göre:
34.95% (827.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDmicro 2174
AUDCADmicro 1331
EURGBPmicro 608
EURUSDmicro 452
AUDUSDmicro 451
CADCHFmicro 171
GBPCADmicro 170
NZDCADmicro 158
EURCADmicro 126
AUDCHFmicro 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDmicro 579
AUDCADmicro 246
EURGBPmicro 155
EURUSDmicro 238
AUDUSDmicro 154
CADCHFmicro 91
GBPCADmicro 31
NZDCADmicro 6
EURCADmicro 8
AUDCHFmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDmicro -1
AUDCADmicro 42K
EURGBPmicro 8.5K
EURUSDmicro 11K
AUDUSDmicro 24K
CADCHFmicro -17K
GBPCADmicro 4.5K
NZDCADmicro 3.8K
EURCADmicro 3.6K
AUDCHFmicro 4.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.55 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Copy trades for Free!

https://t.me/pipfinite/995


EAFILTERGRID

Fully Automated Multi Currency Strategy with Combination of AI to Manage Risk


İnceleme yok
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EAFG REAL
Ayda 88 USD
958%
0
0
USD
2.4K
USD
343
100%
5 689
64%
100%
1.99
0.27
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.