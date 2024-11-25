SegnaliSezioni
Karlo Wilson Vendiola

EAFG REAL

Karlo Wilson Vendiola
0 recensioni
Affidabilità
343 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2019 958%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 689
Profit Trade:
3 641 (64.00%)
Loss Trade:
2 048 (36.00%)
Best Trade:
90.55 USD
Worst Trade:
-20.40 USD
Profitto lordo:
3 078.28 USD (1 234 779 pips)
Perdita lorda:
-1 543.59 USD (1 151 120 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (47.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.18 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.29
Long Trade:
2 989 (52.54%)
Short Trade:
2 700 (47.46%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-12.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.37 USD (9)
Crescita mensile:
1.69%
Previsione annuale:
21.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.30 USD
Massimale:
100.37 USD (15.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.44% (47.11 USD)
Per equità:
34.95% (827.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDmicro 2174
AUDCADmicro 1331
EURGBPmicro 608
EURUSDmicro 452
AUDUSDmicro 451
CADCHFmicro 171
GBPCADmicro 170
NZDCADmicro 158
EURCADmicro 126
AUDCHFmicro 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDmicro 579
AUDCADmicro 246
EURGBPmicro 155
EURUSDmicro 238
AUDUSDmicro 154
CADCHFmicro 91
GBPCADmicro 31
NZDCADmicro 6
EURCADmicro 8
AUDCHFmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDmicro -1
AUDCADmicro 42K
EURGBPmicro 8.5K
EURUSDmicro 11K
AUDUSDmicro 24K
CADCHFmicro -17K
GBPCADmicro 4.5K
NZDCADmicro 3.8K
EURCADmicro 3.6K
AUDCHFmicro 4.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.55 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.28 USD
Massima perdita consecutiva: -12.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EAFILTERGRID

Fully Automated Multi Currency Strategy with Combination of AI to Manage Risk


Non ci sono recensioni
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EAFG REAL
88USD al mese
958%
0
0
USD
2.4K
USD
343
100%
5 689
64%
100%
1.99
0.27
USD
35%
1:500
Copia

