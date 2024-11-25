SignauxSections
Karlo Wilson Vendiola

EAFG REAL

Karlo Wilson Vendiola
0 avis
Fiabilité
343 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2019 958%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 689
Bénéfice trades:
3 641 (64.00%)
Perte trades:
2 048 (36.00%)
Meilleure transaction:
90.55 USD
Pire transaction:
-20.40 USD
Bénéfice brut:
3 078.28 USD (1 234 779 pips)
Perte brute:
-1 543.59 USD (1 151 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (47.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
111.18 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.12%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
15.29
Longs trades:
2 989 (52.54%)
Courts trades:
2 700 (47.46%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
0.85 USD
Perte moyenne:
-0.75 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-12.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.37 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
21.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.30 USD
Maximal:
100.37 USD (15.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.44% (47.11 USD)
Par fonds propres:
34.95% (827.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDmicro 2174
AUDCADmicro 1331
EURGBPmicro 608
EURUSDmicro 452
AUDUSDmicro 451
CADCHFmicro 171
GBPCADmicro 170
NZDCADmicro 158
EURCADmicro 126
AUDCHFmicro 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDmicro 579
AUDCADmicro 246
EURGBPmicro 155
EURUSDmicro 238
AUDUSDmicro 154
CADCHFmicro 91
GBPCADmicro 31
NZDCADmicro 6
EURCADmicro 8
AUDCHFmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDmicro -1
AUDCADmicro 42K
EURGBPmicro 8.5K
EURUSDmicro 11K
AUDUSDmicro 24K
CADCHFmicro -17K
GBPCADmicro 4.5K
NZDCADmicro 3.8K
EURCADmicro 3.6K
AUDCHFmicro 4.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.55 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +47.28 USD
Perte consécutive maximale: -12.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EAFILTERGRID

Fully Automated Multi Currency Strategy with Combination of AI to Manage Risk


