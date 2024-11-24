SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Olivers fusion live
Oliver Fischer

Olivers fusion live

Oliver Fischer
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -6%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 551
Kârla kapanan işlemler:
941 (60.67%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (39.33%)
En iyi işlem:
458.74 USD
En kötü işlem:
-342.61 USD
Brüt kâr:
31 839.99 USD (2 606 429 pips)
Brüt zarar:
-32 106.35 USD (2 633 482 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (597.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 399.66 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
27.99%
Maks. mevduat yükü:
92.75%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
766 (49.39%)
Satış işlemleri:
785 (50.61%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
33.84 USD
Ortalama zarar:
-52.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-855.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 039.23 USD (5)
Aylık büyüme:
3.92%
Yıllık tahmin:
47.57%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
871.26 USD
Maksimum:
4 779.75 USD (113.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.10% (4 779.75 USD)
Varlığa göre:
14.79% (396.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 534
NAS100 525
US30 484
AUDUSD 6
GBPJPY 1
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 392
NAS100 2.9K
US30 -3.5K
AUDUSD -1
GBPJPY 0
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 37K
NAS100 347K
US30 -400K
AUDUSD -4
GBPJPY -10
BTCUSD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +458.74 USD
En kötü işlem: -343 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +597.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -855.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.02 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
0.36 × 117
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 12
ValutradesSeychelles-Live
2.50 × 2
TitanFX-MT5-01
3.00 × 2
XM.COM-MT5
3.38 × 53
Valutrades-Live
4.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.50 × 2
FusionMarkets-Live
4.68 × 229
RoboForex-ECN
4.82 × 118
Darwinex-Live
5.20 × 89
Tradestone-Real
6.26 × 144
TASS-Live
7.69 × 16
GOMarketsMU-Live
8.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
10.62 × 26
AMarkets-Real
14.47 × 19
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Test
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Olivers fusion live
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
2.6K
USD
44
94%
1 551
60%
28%
0.99
-0.17
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.