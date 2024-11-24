- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 551
Kârla kapanan işlemler:
941 (60.67%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (39.33%)
En iyi işlem:
458.74 USD
En kötü işlem:
-342.61 USD
Brüt kâr:
31 839.99 USD (2 606 429 pips)
Brüt zarar:
-32 106.35 USD (2 633 482 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (597.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 399.66 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
27.99%
Maks. mevduat yükü:
92.75%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
766 (49.39%)
Satış işlemleri:
785 (50.61%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
33.84 USD
Ortalama zarar:
-52.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-855.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 039.23 USD (5)
Aylık büyüme:
3.92%
Yıllık tahmin:
47.57%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
871.26 USD
Maksimum:
4 779.75 USD (113.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.10% (4 779.75 USD)
Varlığa göre:
14.79% (396.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|534
|NAS100
|525
|US30
|484
|AUDUSD
|6
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|392
|NAS100
|2.9K
|US30
|-3.5K
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|0
|BTCUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|37K
|NAS100
|347K
|US30
|-400K
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-10
|BTCUSD
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +458.74 USD
En kötü işlem: -343 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +597.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -855.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.36 × 117
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 12
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|3.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|3.38 × 53
|
Valutrades-Live
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|4.68 × 229
|
RoboForex-ECN
|4.82 × 118
|
Darwinex-Live
|5.20 × 89
|
Tradestone-Real
|6.26 × 144
|
TASS-Live
|7.69 × 16
|
GOMarketsMU-Live
|8.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|10.62 × 26
|
AMarkets-Real
|14.47 × 19
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Test
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
44
94%
1 551
60%
28%
0.99
-0.17
USD
USD
71%
1:500