- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 551
Profit Trade:
941 (60.67%)
Loss Trade:
610 (39.33%)
Best Trade:
458.74 USD
Worst Trade:
-342.61 USD
Profitto lordo:
31 839.99 USD (2 606 429 pips)
Perdita lorda:
-32 106.35 USD (2 633 482 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (597.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 399.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
27.99%
Massimo carico di deposito:
92.75%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
766 (49.39%)
Short Trade:
785 (50.61%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
33.84 USD
Perdita media:
-52.63 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-855.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 039.23 USD (5)
Crescita mensile:
4.48%
Previsione annuale:
54.32%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
871.26 USD
Massimale:
4 779.75 USD (113.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.10% (4 779.75 USD)
Per equità:
14.79% (396.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|534
|NAS100
|525
|US30
|484
|AUDUSD
|6
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|392
|NAS100
|2.9K
|US30
|-3.5K
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|0
|BTCUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|37K
|NAS100
|347K
|US30
|-400K
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-10
|BTCUSD
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +458.74 USD
Worst Trade: -343 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +597.75 USD
Massima perdita consecutiva: -855.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.36 × 117
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 12
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|3.00 × 2
|
XM.COM-MT5
|3.38 × 53
|
Valutrades-Live
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|4.68 × 229
|
RoboForex-ECN
|4.82 × 118
|
Darwinex-Live
|5.20 × 89
|
Tradestone-Real
|6.26 × 144
|
TASS-Live
|7.69 × 16
|
GOMarketsMU-Live
|8.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|10.62 × 26
|
AMarkets-Real
|14.47 × 19
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Test
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
44
94%
1 551
60%
28%
0.99
-0.17
USD
USD
71%
1:500