Oliver Fischer

Olivers fusion live

Oliver Fischer
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -6%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 551
Profit Trade:
941 (60.67%)
Loss Trade:
610 (39.33%)
Best Trade:
458.74 USD
Worst Trade:
-342.61 USD
Profitto lordo:
31 839.99 USD (2 606 429 pips)
Perdita lorda:
-32 106.35 USD (2 633 482 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (597.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 399.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
27.99%
Massimo carico di deposito:
92.75%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
766 (49.39%)
Short Trade:
785 (50.61%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
33.84 USD
Perdita media:
-52.63 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-855.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 039.23 USD (5)
Crescita mensile:
4.48%
Previsione annuale:
54.32%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
871.26 USD
Massimale:
4 779.75 USD (113.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.10% (4 779.75 USD)
Per equità:
14.79% (396.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 534
NAS100 525
US30 484
AUDUSD 6
GBPJPY 1
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 392
NAS100 2.9K
US30 -3.5K
AUDUSD -1
GBPJPY 0
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 37K
NAS100 347K
US30 -400K
AUDUSD -4
GBPJPY -10
BTCUSD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +458.74 USD
Worst Trade: -343 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +597.75 USD
Massima perdita consecutiva: -855.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.02 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
0.36 × 117
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 12
ValutradesSeychelles-Live
2.50 × 2
TitanFX-MT5-01
3.00 × 2
XM.COM-MT5
3.38 × 53
Valutrades-Live
4.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.50 × 2
FusionMarkets-Live
4.68 × 229
RoboForex-ECN
4.82 × 118
Darwinex-Live
5.20 × 89
Tradestone-Real
6.26 × 144
TASS-Live
7.69 × 16
GOMarketsMU-Live
8.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
10.62 × 26
AMarkets-Real
14.47 × 19
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Test
Non ci sono recensioni
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 09:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
