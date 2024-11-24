SignauxSections
Oliver Fischer

Olivers fusion live

Oliver Fischer
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -6%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 551
Bénéfice trades:
941 (60.67%)
Perte trades:
610 (39.33%)
Meilleure transaction:
458.74 USD
Pire transaction:
-342.61 USD
Bénéfice brut:
31 839.99 USD (2 606 429 pips)
Perte brute:
-32 106.35 USD (2 633 482 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (597.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 399.66 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
27.99%
Charge de dépôt maximale:
92.75%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
766 (49.39%)
Courts trades:
785 (50.61%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.17 USD
Bénéfice moyen:
33.84 USD
Perte moyenne:
-52.63 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-855.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 039.23 USD (5)
Croissance mensuelle:
-7.48%
Prévision annuelle:
-90.79%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
871.26 USD
Maximal:
4 779.75 USD (113.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.10% (4 779.75 USD)
Par fonds propres:
14.79% (396.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 534
NAS100 525
US30 484
AUDUSD 6
GBPJPY 1
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 392
NAS100 2.9K
US30 -3.5K
AUDUSD -1
GBPJPY 0
BTCUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 37K
NAS100 347K
US30 -400K
AUDUSD -4
GBPJPY -10
BTCUSD -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +458.74 USD
Pire transaction: -343 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +597.75 USD
Perte consécutive maximale: -855.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.02 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
0.36 × 117
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 12
ValutradesSeychelles-Live
2.50 × 2
TitanFX-MT5-01
3.00 × 2
XM.COM-MT5
3.38 × 53
Valutrades-Live
4.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.50 × 2
FusionMarkets-Live
4.68 × 229
RoboForex-ECN
4.82 × 118
Darwinex-Live
5.20 × 89
Tradestone-Real
6.26 × 144
TASS-Live
7.69 × 16
GOMarketsMU-Live
8.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
10.62 × 26
AMarkets-Real
14.47 × 19
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Test
Aucun avis
2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 285 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 09:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 17:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Olivers fusion live
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
2.6K
USD
44
94%
1 551
60%
28%
0.99
-0.17
USD
71%
1:500
Copier

