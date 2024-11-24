Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 6 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 5 Bybit-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.02 × 133 ICMarketsSC-MT5-2 0.36 × 117 ICMarketsSC-MT5 1.00 × 12 ValutradesSeychelles-Live 2.50 × 2 TitanFX-MT5-01 3.00 × 2 XM.COM-MT5 3.38 × 53 Valutrades-Live 4.00 × 1 VantageInternational-Live 4 4.50 × 2 FusionMarkets-Live 4.68 × 229 RoboForex-ECN 4.82 × 118 Darwinex-Live 5.20 × 89 Tradestone-Real 6.26 × 144 TASS-Live 7.69 × 16 GOMarketsMU-Live 8.50 × 2 GBEbrokers-LIVE 10.62 × 26 AMarkets-Real 14.47 × 19 Pepperstone-MT5-Live01 15.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou