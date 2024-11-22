SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Real20637856
Yulianitjahyana

Real20637856

Yulianitjahyana
0 inceleme
Güvenilirlik
335 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2019 438%
InstaFinance-UK.com
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 097
Kârla kapanan işlemler:
627 (57.15%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (42.84%)
En iyi işlem:
1 290.00 USD
En kötü işlem:
-1 287.00 USD
Brüt kâr:
72 472.24 USD (86 358 pips)
Brüt zarar:
-52 363.96 USD (60 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (961.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 507.32 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 gün
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
553 (50.41%)
Satış işlemleri:
544 (49.59%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
18.33 USD
Ortalama kâr:
115.59 USD
Ortalama zarar:
-111.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-863.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 159.31 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.95%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 235.37 USD (22.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.42% (1 525.17 USD)
Varlığa göre:
25.01% (1 252.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 183
EURUSD 182
GBPNZD 85
AUDUSD 83
NZDUSD 82
GBPAUD 76
GBPJPY 76
EURJPY 76
EURNZD 72
EURAUD 59
EURCAD 23
GBPCAD 23
AUDJPY 13
NZDJPY 13
EURCHF 12
GBPCHF 12
AUDCAD 9
NZDCAD 9
AUDCHF 5
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 16K
EURUSD -8.5K
GBPNZD 2.1K
AUDUSD 636
NZDUSD 315
GBPAUD 446
GBPJPY 4.8K
EURJPY -801
EURNZD 4.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -884
GBPCAD 2.3K
AUDJPY -1.6K
NZDJPY 1.4K
EURCHF -1K
GBPCHF 1.7K
AUDCAD -265
NZDCAD 521
AUDCHF -1.5K
NZDCHF 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -8.4K
GBPNZD 3.2K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 944
GBPAUD 440
GBPJPY 4.8K
EURJPY 285
EURNZD 6.5K
EURAUD -2K
EURCAD -1.1K
GBPCAD 3K
AUDJPY -1.7K
NZDJPY 1.5K
EURCHF -925
GBPCHF 1.5K
AUDCAD -368
NZDCAD 720
AUDCHF -1.4K
NZDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 290.00 USD
En kötü işlem: -1 287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +961.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -863.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 12:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol