İşlemler:
1 097
Kârla kapanan işlemler:
627 (57.15%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (42.84%)
En iyi işlem:
1 290.00 USD
En kötü işlem:
-1 287.00 USD
Brüt kâr:
72 472.24 USD (86 358 pips)
Brüt zarar:
-52 363.96 USD (60 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (961.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 507.32 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 gün
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
553 (50.41%)
Satış işlemleri:
544 (49.59%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
18.33 USD
Ortalama kâr:
115.59 USD
Ortalama zarar:
-111.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-863.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 159.31 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.95%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 235.37 USD (22.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.42% (1 525.17 USD)
Varlığa göre:
25.01% (1 252.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|183
|EURUSD
|182
|GBPNZD
|85
|AUDUSD
|83
|NZDUSD
|82
|GBPAUD
|76
|GBPJPY
|76
|EURJPY
|76
|EURNZD
|72
|EURAUD
|59
|EURCAD
|23
|GBPCAD
|23
|AUDJPY
|13
|NZDJPY
|13
|EURCHF
|12
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|9
|AUDCHF
|5
|NZDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|-8.5K
|GBPNZD
|2.1K
|AUDUSD
|636
|NZDUSD
|315
|GBPAUD
|446
|GBPJPY
|4.8K
|EURJPY
|-801
|EURNZD
|4.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-884
|GBPCAD
|2.3K
|AUDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|1.4K
|EURCHF
|-1K
|GBPCHF
|1.7K
|AUDCAD
|-265
|NZDCAD
|521
|AUDCHF
|-1.5K
|NZDCHF
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-8.4K
|GBPNZD
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|944
|GBPAUD
|440
|GBPJPY
|4.8K
|EURJPY
|285
|EURNZD
|6.5K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|-1.1K
|GBPCAD
|3K
|AUDJPY
|-1.7K
|NZDJPY
|1.5K
|EURCHF
|-925
|GBPCHF
|1.5K
|AUDCAD
|-368
|NZDCAD
|720
|AUDCHF
|-1.4K
|NZDCHF
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 290.00 USD
En kötü işlem: -1 287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +961.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -863.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
