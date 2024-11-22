SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Real20637856
Yulianitjahyana

Real20637856

Yulianitjahyana
0 avis
Fiabilité
335 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2019 438%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 097
Bénéfice trades:
627 (57.15%)
Perte trades:
470 (42.84%)
Meilleure transaction:
1 290.00 USD
Pire transaction:
-1 287.00 USD
Bénéfice brut:
72 472.24 USD (86 358 pips)
Perte brute:
-52 363.96 USD (60 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (961.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 507.32 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.56%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
27 jours
Facteur de récupération:
9.00
Longs trades:
553 (50.41%)
Courts trades:
544 (49.59%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
18.33 USD
Bénéfice moyen:
115.59 USD
Perte moyenne:
-111.41 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-863.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 159.31 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.24%
Prévision annuelle:
-2.95%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 235.37 USD (22.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.42% (1 525.17 USD)
Par fonds propres:
25.01% (1 252.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 183
EURUSD 182
GBPNZD 85
AUDUSD 83
NZDUSD 82
GBPAUD 76
GBPJPY 76
EURJPY 76
EURNZD 72
EURAUD 59
EURCAD 23
GBPCAD 23
AUDJPY 13
NZDJPY 13
EURCHF 12
GBPCHF 12
AUDCAD 9
NZDCAD 9
AUDCHF 5
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 16K
EURUSD -8.5K
GBPNZD 2.1K
AUDUSD 636
NZDUSD 315
GBPAUD 446
GBPJPY 4.8K
EURJPY -801
EURNZD 4.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -884
GBPCAD 2.3K
AUDJPY -1.6K
NZDJPY 1.4K
EURCHF -1K
GBPCHF 1.7K
AUDCAD -265
NZDCAD 521
AUDCHF -1.5K
NZDCHF 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -8.4K
GBPNZD 3.2K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 944
GBPAUD 440
GBPJPY 4.8K
EURJPY 285
EURNZD 6.5K
EURAUD -2K
EURCAD -1.1K
GBPCAD 3K
AUDJPY -1.7K
NZDJPY 1.5K
EURCHF -925
GBPCHF 1.5K
AUDCAD -368
NZDCAD 720
AUDCHF -1.4K
NZDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 290.00 USD
Pire transaction: -1 287 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +961.11 USD
Perte consécutive maximale: -863.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-UK.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 12:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
