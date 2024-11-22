- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 097
Profit Trade:
627 (57.15%)
Loss Trade:
470 (42.84%)
Best Trade:
1 290.00 USD
Worst Trade:
-1 287.00 USD
Profitto lordo:
72 472.24 USD (86 358 pips)
Perdita lorda:
-52 363.96 USD (60 034 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (961.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 507.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
553 (50.41%)
Short Trade:
544 (49.59%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
18.33 USD
Profitto medio:
115.59 USD
Perdita media:
-111.41 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-863.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 159.31 USD (4)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.95%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 235.37 USD (22.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.42% (1 525.17 USD)
Per equità:
25.01% (1 252.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|183
|EURUSD
|182
|GBPNZD
|85
|AUDUSD
|83
|NZDUSD
|82
|GBPAUD
|76
|GBPJPY
|76
|EURJPY
|76
|EURNZD
|72
|EURAUD
|59
|EURCAD
|23
|GBPCAD
|23
|AUDJPY
|13
|NZDJPY
|13
|EURCHF
|12
|GBPCHF
|12
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|9
|AUDCHF
|5
|NZDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|-8.5K
|GBPNZD
|2.1K
|AUDUSD
|636
|NZDUSD
|315
|GBPAUD
|446
|GBPJPY
|4.8K
|EURJPY
|-801
|EURNZD
|4.1K
|EURAUD
|-1.4K
|EURCAD
|-884
|GBPCAD
|2.3K
|AUDJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|1.4K
|EURCHF
|-1K
|GBPCHF
|1.7K
|AUDCAD
|-265
|NZDCAD
|521
|AUDCHF
|-1.5K
|NZDCHF
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|-8.4K
|GBPNZD
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|944
|GBPAUD
|440
|GBPJPY
|4.8K
|EURJPY
|285
|EURNZD
|6.5K
|EURAUD
|-2K
|EURCAD
|-1.1K
|GBPCAD
|3K
|AUDJPY
|-1.7K
|NZDJPY
|1.5K
|EURCHF
|-925
|GBPCHF
|1.5K
|AUDCAD
|-368
|NZDCAD
|720
|AUDCHF
|-1.4K
|NZDCHF
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 290.00 USD
Worst Trade: -1 287 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +961.11 USD
Massima perdita consecutiva: -863.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
