Segnali / MetaTrader 4 / Real20637856
Yulianitjahyana

Real20637856

Yulianitjahyana
0 recensioni
Affidabilità
335 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2019 438%
InstaFinance-UK.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 097
Profit Trade:
627 (57.15%)
Loss Trade:
470 (42.84%)
Best Trade:
1 290.00 USD
Worst Trade:
-1 287.00 USD
Profitto lordo:
72 472.24 USD (86 358 pips)
Perdita lorda:
-52 363.96 USD (60 034 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (961.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 507.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
553 (50.41%)
Short Trade:
544 (49.59%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
18.33 USD
Profitto medio:
115.59 USD
Perdita media:
-111.41 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-863.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 159.31 USD (4)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.95%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 235.37 USD (22.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.42% (1 525.17 USD)
Per equità:
25.01% (1 252.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 183
EURUSD 182
GBPNZD 85
AUDUSD 83
NZDUSD 82
GBPAUD 76
GBPJPY 76
EURJPY 76
EURNZD 72
EURAUD 59
EURCAD 23
GBPCAD 23
AUDJPY 13
NZDJPY 13
EURCHF 12
GBPCHF 12
AUDCAD 9
NZDCAD 9
AUDCHF 5
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 16K
EURUSD -8.5K
GBPNZD 2.1K
AUDUSD 636
NZDUSD 315
GBPAUD 446
GBPJPY 4.8K
EURJPY -801
EURNZD 4.1K
EURAUD -1.4K
EURCAD -884
GBPCAD 2.3K
AUDJPY -1.6K
NZDJPY 1.4K
EURCHF -1K
GBPCHF 1.7K
AUDCAD -265
NZDCAD 521
AUDCHF -1.5K
NZDCHF 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 17K
EURUSD -8.4K
GBPNZD 3.2K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 944
GBPAUD 440
GBPJPY 4.8K
EURJPY 285
EURNZD 6.5K
EURAUD -2K
EURCAD -1.1K
GBPCAD 3K
AUDJPY -1.7K
NZDJPY 1.5K
EURCHF -925
GBPCHF 1.5K
AUDCAD -368
NZDCAD 720
AUDCHF -1.4K
NZDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 290.00 USD
Worst Trade: -1 287 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +961.11 USD
Massima perdita consecutiva: -863.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-UK.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 12:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
