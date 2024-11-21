SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Testtest
Emmanuel Lawal

Testtest

Emmanuel Lawal
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 400 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 57%
Axi-US06-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 462
Kârla kapanan işlemler:
1 350 (92.33%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (7.66%)
En iyi işlem:
36.98 USD
En kötü işlem:
-149.35 USD
Brüt kâr:
3 970.73 USD (1 337 628 pips)
Brüt zarar:
-2 005.79 USD (360 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
191 (944.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
944.52 USD (191)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
67.80%
Maks. mevduat yükü:
72.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
1 133 (77.50%)
Satış işlemleri:
329 (22.50%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-17.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-88.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.04 USD (8)
Aylık büyüme:
7.03%
Yıllık tahmin:
87.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.55 USD
Maksimum:
625.64 USD (46.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.63% (153.00 USD)
Varlığa göre:
40.80% (214.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 505
AUDCAD.pro 258
NAS100.fs 243
EURUSD.pro 102
GBPUSD.pro 80
CADJPY.pro 43
AUDNZD.pro 27
NZDCAD.pro 22
XAGUSD.pro 20
USDCAD.pro 19
BTCUSD 19
NZDUSD.pro 18
GBPJPY.pro 17
USDCHF.pro 15
EURCHF.pro 14
AUDUSD.pro 14
USDJPY.pro 9
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
EURNZD.pro 5
USDZAR.pro 4
EURCAD.pro 3
USOIL 2
USTECH 2
EURGBP.pro 1
JPN225 1
LVMH+ 1
GBPNZD.pro 1
GBPCAD.pro 1
EURAUD.pro 1
AUDCHF.pro 1
GBPCHF.pro 1
CADCHF.pro 1
CHFJPY.pro 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 479
AUDCAD.pro 482
NAS100.fs 426
EURUSD.pro 128
GBPUSD.pro 111
CADJPY.pro 24
AUDNZD.pro 16
NZDCAD.pro 107
XAGUSD.pro 66
USDCAD.pro 30
BTCUSD 60
NZDUSD.pro -11
GBPJPY.pro 11
USDCHF.pro 2
EURCHF.pro 27
AUDUSD.pro 7
USDJPY.pro -41
EURJPY.pro 5
NZDJPY.pro 5
EURNZD.pro 7
USDZAR.pro 12
EURCAD.pro 4
USOIL 0
USTECH -18
EURGBP.pro 1
JPN225 15
LVMH+ 16
GBPNZD.pro 0
GBPCAD.pro -8
EURAUD.pro 1
AUDCHF.pro 0
GBPCHF.pro 1
CADCHF.pro 0
CHFJPY.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 60K
AUDCAD.pro 20K
NAS100.fs 235K
EURUSD.pro 9.8K
GBPUSD.pro 9.5K
CADJPY.pro 3.8K
AUDNZD.pro 895
NZDCAD.pro 3.1K
XAGUSD.pro 1.4K
USDCAD.pro 3.3K
BTCUSD 606K
NZDUSD.pro -1.4K
GBPJPY.pro 2.6K
USDCHF.pro 235
EURCHF.pro 2.5K
AUDUSD.pro 462
USDJPY.pro -5.6K
EURJPY.pro 753
NZDJPY.pro 815
EURNZD.pro 1.3K
USDZAR.pro 20K
EURCAD.pro 559
USOIL 186
USTECH -1.8K
EURGBP.pro 92
JPN225 2.2K
LVMH+ 1.4K
GBPNZD.pro 84
GBPCAD.pro -1K
EURAUD.pro 150
AUDCHF.pro 23
GBPCHF.pro 46
CADCHF.pro 12
CHFJPY.pro 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.98 USD
En kötü işlem: -149 USD
Maksimum ardışık kazanç: 191
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +944.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

fxwave
İnceleme yok
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.2% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:16
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.27 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.25 21:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Testtest
Ayda 400 USD
57%
0
0
USD
4.1K
USD
46
99%
1 462
92%
68%
1.97
1.34
USD
41%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.